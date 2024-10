Pewien mężczyzna bardzo chciał mieć łódź, jednak nie było go stać na zakup, a wiele z używanych modeli było po prostu bardzo zniszczonych. Pewnego dnia wpadł na pomysł, aby zbudować coś, co pozwoli samochodom zastąpić motorówki i umożliwić miłośnikom pływania ich ulubione zajęcie. Projekt spotkał się z ogromnym entuzjazmem.

Turecki inżynier zaprojektował mechanizm, który umożliwi samochodom pływanie

Sfrustrowany, ponieważ nie mógł sobie pozwolić na własną łódź motorową, Yusuf Kahvecioglu postanowił zaprojektować coś, co mu ją zastąpi i zbudował prototyp Drive on Water. Mechanizm znany w sieci jako D.O.W. Wynalazca rozpoczął teraz kampanię na Kickstarterze, aby rozwinąć projekt. Chce zebrać 20 000 dolarów kanadyjskich, aby móc zmodyfikować prototyp. Jego wynalazek spotkał się z dużym entuzjazmem, a ludzie coraz chętniej go wspierają.

Mężczyzna jest bardzo zaangażowany w projekt i ciągle go ulepsza, jednak już mechanizm działa cuda

Stworzyłem prototyp, działa dobrze, ale jest trochę powolny, wymaga więcej modyfikacji

D.O.W wykorzystuje silnik samochodu do zasilania i ma taką samą moc jak pojazd. Udogodnienia w samochodzie, takie jak klimatyzacja i system muzyczny, również mogą być używane podczas pływania na wodzie. Według strony internetowej projektu, jest on sterowany za pomocą joysticka i może być używany w samochodach o maksymalnej długości 5 metrów.

Autor projektu współpracuje nad swoim wynalazkiem również z innym doświadczonym inżynierem

Teraz możesz jeździć bardzo tanią katamaranową łodzią motorową, siedząc w samochodzie. Łódź korzysta z silnika, układu elektrycznego itp. samochodu. Jeśli masz samochód o mocy 150 KM, teraz masz łódź z silnikiem o mocy 150 KM. Możesz również zabrać swój samochód wszędzie tam, gdzie płyniesz łodzią. Kahvecioglu, który wcześniej projektował samoloty, zebrał do tej pory zaledwie 327 dolarów od 11 sponsorów, ale ma nadzieję, że inni zainspirują się do wsparcia jego projektu. Kahvecioglu współpracuje nad D.O.W z fizykiem i projektantem Zaferem Canerem. Caner pracował wcześniej nad innymi innowacyjnymi projektami, w tym nad koreańskim samochodem zasilanym energią słoneczną.