Ducati Hypermotard 698 Mono zachwyca nowymi akcesoriami. To może być najlepszy model roku

Jeśli jesteś fanek motoryzacji na pewno słyszałeś o Ducati. To jedne z najlepszych motocykli na rynku, ekskluzywne, wygodne i mające genialne przyśpieszenie. Ducati Hypermotard 698 Mono dzięki swoim najnowszym akcesoriom może się okazać najlepszym sprzętem roku 2024. Sprawdź, jakie cuda czekają nas w tym modelu.

REKLAMA

Pakiet sportowy

Łącząc komponenty zaprojektowane w celu poprawy wyglądu Hypermotard 698 Mono, pakiet Sport jest niezbędny dla tych, którzy chcą wyróżniać się w mieście lub na górskich przełęczach, jednocześnie oszczędzając na zakupie poszczególnych części. Doskonałym uzupełnieniem tego akcesorium są dynamiczne kierunkowskazy LED z odpowiednimi przedłużeniami montażowymi: cienkie i lekkie, wyróżniają się wewnętrznymi diodami LED, które zapalają się sekwencyjnie, tworząc pasek świetlny o wyraźnym efekcie hi-tech.

Ducati canva

Najważniejszym elementem pakietu są niewątpliwie tłumiki wykonane we współpracy z Termignoni. Homologowane do użytku drogowego, mają czarne stalowe tuleje i satynowane końcówki, połączone czerwonymi paskami: idealne do podkreślenia wyścigowego wyglądu tyłu i dopasowania do barw motocykla.

Pakiet Performance

Centralnym elementem oferty Ducati Performance jest w tym przypadku wyścigowy układ wydechowy opracowany we współpracy z Termignoni. Jego tłumiki wyróżniają się czarnymi tytanowymi tulejami i pozwalają na całkowitą redukcję masy o 1,5 kg. Co więcej, również dzięki filtrowi powietrza dostarczanemu wraz z zestawem, osiągi znacznie wzrosły, przy wzroście mocy maksymalnej o 7 KM, co daje łącznie 84,5 KM.

motocykl canva

Jeśli chodzi o jazdę na torze Ducati zachwyca swoimi dodatkami. Genialny projekt

Wyścigowe siedzenie zostało również zaprojektowane w celu poprawy jazdy między krawężnikami, dzięki profilowi zaprojektowanemu w celu podkreślenia pozycji jazdy pochylonej do przodu i pokryciu, które gwarantuje lepszą przyczepność na kombinezonie i podczas dynamicznej jazdy. Nie brakuje detali chroniących motocykl, takich jak niezbędna plastikowa płyta podsiodłowa, która chroni dolną część Superquadro Mono przed uderzeniami i żwirem. Aby zmniejszyć uszkodzenia w przypadku poślizgu, można zdecydować się na slidery widelca i wahacza, wykonane we współpracy z firmą Rizoma. Ducati ma szansę zostać najlepszym sprzętem wyczynowym w roku 2024.