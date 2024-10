Trwają targi motoryzacyjne w Paryżu. W czasie imprezy producenci chwalą się kolejnymi nowościami. Chiński BYD postanowił jednak powiedzieć dużo więcej. Bo nie tylko pokazał nowego SUV-a kierowanego do Europy. Zdradził też kulisy działania firmy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym jeżdżą polskie gwiazdy? Oto ich samochody

BYD Sealion 7 pomoże Chińczykom motoryzacyjnie "skolonizować" Europę?

Europejską nowością BYD ma się stać Sealion 7. Auto jest oferowane w Chinach od listopada 2023 r. Po niespełna roku wejdzie do sprzedaży także w Europie. Model może idealnie wpisać się w gust kierowców ze Starego Kontynentu. To w końcu średniej wielkości SUV o napędzie elektrycznym. To zatem konkurent dla takiego hitu sprzedaży, jak chociażby Tesla Model Y. Poza tym auto będzie walczyć o klientów z Fordem Mustangiem Mach-E, Nissanem Ariyą, Kią EV6 czy Skodą Enyaq.

No dobrze, ale czym tak właściwie BYD Sealion 7 ma przekonać do siebie Europejczyków? Sam producent określa, że jest to najbardziej "technologiczny" model w ofercie. Oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, a w tym:

nową baterię Li-ion typu Blade. Ta oferuje wyższą gęstość energii, a do tego technologię Cell-to-Body. To oznacza, że stanowi magazyn energii, ale także usztywnia całą konstrukcję samochodu.

akumulator będzie można ładować z mocą dochodzącą do 230 kW. To znacząco skróci czas uzupełniania zapasów prądu. Dodatkowo za kulisami mówi się o maksymalnym zasięgu oscylującym w granicy 600 km.

w wersji 4x4 BYD Sealion 7 ma osiągać pierwszą setkę w 4,5 sek. Tesla Model Y może być szybsza, ale za to chiński SUV będzie pewnie zdecydowanie tańszy.

BYD pokazał, czym zaatakuje Europę. Oto nowy model Sealion 7 Fot. BYD

BYD potwierdza. W Europie pojawi się Yangwang U8

BYD Sealion 7 będzie ważnym elementem europejskiej ofensywy chińskiej marki. Na tym modelu pomysły producenta się jednak nie kończą. Bo ma on również zamiar sprzedawać w Europie samochody luksusowe. Firma podczas Paris Motor Show zapowiedziała m.in. debiut marki Yangwang i jej SUV-a U8. Niesamowitego SUV-a U8, o którym mieliśmy już okazję pisać. Auto poraża swoimi możliwościami. Potrafi bowiem nie tylko zawracać w miejscu, ale nawet i pływać. A do tego z hybrydą plug-in jest piekielnie mocne. Więcej o tym modelu piszemy pod linkiem zamieszczonym poniżej.

BYD sprzedał do tej pory ponad 9 mln elektryków i PHEV-ów

Podczas Paris Motor Show wiceprezes BYD – Stella Li zdradziła, że auta chińskiej marki powstają w sumie w 11 centrach projektowych na całym świecie. Nad modelami pracują 102 tys. inżynierów. Ogromne nakłady badawczo-rozwojowe przynoszą jednak skutek. Do wyprodukowania pierwszego miliona aut nowej energii (czyli elektryków i hybryd plug-in) BYD potrzebował 13 lat. Przejście z wolumenu na poziomie 7 do 9 mln sztuk zajęło już marce jednak tylko 6 miesięcy.

Oczywiście prawda jest taka, że ogromne liczby to w dużej mierze zasługa rynku chińskiego. Tam sprzedaje się najwięcej pojazdów zwłaszcza elektrycznych. Teraz marka chce się jednak skupić na Europie. Europie, w której jest obecna już od dwóch lat. I Sealion 7 ma jej pomóc w intensyfikacji działań na Starym Kontynencie.