Biorąc pod uwagę to, jak obecnie żyje większość z nas - nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez samochodu, autobusów lub taksówek. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców dużych miast, ale nie tylko. Żyjemy w biegu, ciągle gdzieś jesteśmy spóźnieni. Wystarczy, że odstawimy samochód na kilka dni do mechanika, a bardzo szybko i boleśnie odczujemy jego brak.

Wioska, w której życie toczy się swoim własnym rytmem

Trudno sobie zatem wyobrazić, że na świecie istnieje takie miejsce, w którym nie ma ani jednej ulicy, ani drogi. Nie jeździ tam ani jeden samochód, a powietrze jest tak czyste, jak nigdzie indziej. Giethoorn, to pełna uroku i niezwykłych krajobrazów holenderska wioska. Życie tam toczy się zupełnie inaczej niż gdziekolwiek na świecie. Brak dróg, wszechobecna cisza, niezwykła architektura i widoki wyjęte niczym z baśni - to najbardziej przyciąga turystów w tamte strony.

Brak spalin i klaksonów, a powietrze wolne od spalin. Wieś przyciąga swoją wyjątkowością

Wioska położona jest w północno-wschodniej części Holandii, w prowincji Overijssel. Ma bardzo bogatą historię, sięgającą aż 1230 roku. Początkowo osiedlili się tam emigranci z krajów śródziemnomorskich. Mimo, że od tamtych czasów minęło już tak wiele lat, wioska wciąż ma swój niepowtarzalny klimat.

Nie uświadczysz tam ani jednej drogi, z wyjątkiem "wąskich ścieżek otoczonych bujną roślinnością, w tym kolorowymi kwiatami i gęstymi trawami, a malownicze domki kryte strzechą przypominają sceny z dawnych epok. Spacerując po Giethoorn, turyści mogą odnieść wrażenie, że cofnęli się w czasie o kilka wieków".

Mieszkańcy oraz turyści mogą poruszać się po wiosce pieszo, rowerami lub łódkami, co jeszcze bardziej czyni to miejsce wyjątkowym.