Francuski MacGyver przerobił Citroena na motocykl w stylu Mad Maxa. Jego praca robi wrażenie

Po początkowym rozpoczęciu podróży od opuszczenia miasta Tan Tan w Maroku, Leray zaczął podróżować dalej w głąb saharyjskiej pustyni, zanim napotkał posterunek wojskowy. Leray został poinformowany, że nie wolno mu kontynuować podróży poza posterunek, z powodu narastających konfliktów między Marokiem a Saharą Zachodnią. Personel wojskowy stwierdził, że Leray musi wrócić do Tan Tan, zabierając ze sobą pasażera. Aby uniknąć tej konsekwencji, Leray zaryzykował.

REKLAMA

Zawracając samochód, Leray odjechał, z dużą prędkością, aby upewnić się, że nie będzie ścigany przez wojsko

Leray planował ominąć posterunek, okrążając go i kontynuując podróż pierwotną ścieżką. Jednak po zjechaniu ze ścieżki na nierównym terenie nie minęło wiele czasu, zanim samochód uderzył w skałę i zaczął się psuć, pozostawiając Leraya w nieoznakowanej części pustyni. Ponieważ wahacz i oś Citroena zostały złamane, Leray zdał sobie sprawę, że nie ma szans na przywrócenie samochodu do stanu używalności, aby kontynuować podróż.

zrobił motocykl z citroena zdjęcie google darmowe obrazy, Mildwest dream car

Miał tylko piłę do metalu i zapas wody na kilka dni. Mężczyzna dokonał niemożliwego

Jego plan był następujący - przerobić poobijanego Citroëna 2CV na motocykl w stylu Mad Maxa. Następnego dnia Leray rozpoczął prace nad swoim prowizorycznym motocyklem. Zachował karoserię Citroëna, aby wykorzystać ją jako ochronę i schronienie przed pustynnymi burzami piaskowymi. W ciągu dnia pracował nad demontażem reszty samochodu. Początkowo oszacował długość projektu na 3 dni, choć w rzeczywistości zajęło mu to znacznie więcej - 12 dni.

Francuz przerobił citroena na motocykl autor: Alastair Miller

Praca była męcząca, ale mężczyzna się nie poddał. Dzięki temu zrobiło się o nim głośno

Pracując w palącym słońcu, LeRay przerobił parę skarpet na rękawy, aby osłonić ramiona przed użyciem piły do metalu w celu skrócenia podwozia. Gdy już to zrobił, pracował nad dostosowaniem i ponownym zamocowaniem osi i dwóch kół, aż w końcu był w stanie włożyć silnik i skrzynię biegów do środka swojego wynalazku. W tym momencie Lerayowi został już tylko kubek wody. Mężczyźnie udało się rozpocząć podróż powrotną do cywilizacji, a swój motocykl ma do dzisiaj.