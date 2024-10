Mało która gwiazda jest uwielbiana przez polskich widzów tak, jak Robert Makłowicz. Dziennikarz, felietonista, krytyk kulinarny, osobowość telewizyjna, podróżnik, youtuber, idol młodzieży - to tylko część tytułów, którymi można opisać krakowskiego gwiazdora. Z pewnością wielu ucieszy fakt, że już od najbliższej soboty jego głos będzie rozbrzmiewał w krakowskiej komunikacji miejskiej. Dla przypomnienia, jeszcze w lipcu Zarząd Transportu Publicznego zawarł z kulinarnym podróżnikiem umowę, zgodnie z którą będzie on lektorem w pojazdach Mobilis i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Co ciekawe, nie wziął za to ani złotówki.

REKLAMA

Robert Makłowicz lektorem w krakowskiej komunikacji miejskiej

Nagrania komunikatów takich jak np. "Możliwość przesiadki na inne linie tramwajowe i autobusowe"; czy też "Proszę przygotować bilety do kontroli" rozpoczęły się latem tego roku. Po kilku tygodniach oczekiwania podróżni w końcu będą mogli usłyszeć Roberta Makłowicza w akcji. Już od tej soboty (19.10) jego głos rozbrzmiewać będzie w pojazdach kursujących w pierwszej strefie biletowej. W drugiej i trzeciej strefie biletowej lektor pozostanie bez zmian.

"Termin jest związany z początkiem obowiązywania nowego kontraktu, jaki podpisaliśmy z Mobilisem. Zależało nam na tym, żeby zmiana lektora była implementowana we wszystkich pojazdach, w tym także całkiem nowych autobusach, które w sobotę wyjadą na ulice" - wyjaśnił rzecznik prasowy ZTP Sebastian Kowal.