Nowy olej napędowy od Orlenu, czyli o co chodzi z paliwem HVO100?

Z założenia nowe paliwo HVO100, ma być jeszcze bardziej "eko" i przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to biopaliwo produkowane z odnawialnych źródeł, takich jak oleje roślinne i odpady przemysłowe. Dla ekologów to miód na uszy, dla kierowców zapewne sporo pytań i obaw, które postaramy się wyjaśnić.

Czym jest HVO100?

HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) to biopaliwo drugiej generacji, wytwarzane z surowców odnawialnych. Jego produkcja opiera się na procesie hydrorafinacji, podczas którego wodór usuwa zanieczyszczenia z olejów roślinnych oraz odpadów tłuszczowych. Dzięki temu uzyskuje się paliwo o wyjątkowo czystym składzie, wolne od związków siarki i aromatów, które są powszechne w tradycyjnych paliwach kopalnych. HVO100 to w pełni odnawialne paliwo, które może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 90 proc. w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym. Teoria brzmi zatem bardzo obiecująco.

Dlaczego wprowadza się HVO100?

Głównym powodem wprowadzenia HVO100 jest walka z globalnym ociepleniem i dążenie do redukcji emisji CO?. Tradycyjne paliwa kopalne, takie jak olej napędowy, są jednymi z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla, co negatywnie wpływa na klimat. HVO100, jako paliwo oparte na odnawialnych źródłach, stanowi istotną alternatywę dla tradycyjnych paliw dieslowskich, jednocześnie oferując podobne, a nawet lepsze parametry użytkowe.

Wiele krajów europejskich, takich jak Finlandia, Belgia, Dania, Holandia czy Szwecja, wprowadziło już HVO100 na swoich stacjach paliw. Oferuje ono nie tylko redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale również możliwość jego stosowania bez konieczności modyfikacji pojazdów, co jest istotnym czynnikiem przy wprowadzaniu ekologicznych alternatyw na szeroką skalę.

Konsekwencje dla silników spalinowych

HVO100 może być stosowane w silnikach Diesla bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji pojazdu. To ważna zaleta, ponieważ umożliwia korzystanie z bardziej ekologicznego paliwa bez dodatkowych kosztów dla właścicieli pojazdów. Dzięki swojemu składowi, HVO100 podobno oferuje również lepsze właściwości zapłonowe niż tradycyjny olej napędowy. Paliwo to ma wyższą liczbę cetanową, co sprawia, że silniki Diesla mogą pracować ciszej, z mniejszą emisją spalin i zużyciem paliwa.

HVO100 ma również lepsze właściwości w porównaniu do tradycyjnych paliw zimą. Nowe palwo ma być bardziej odporne na zamarzanie, co czyni je idealnym wyborem na zimowe warunki. Paliwo to działa równie dobrze w temperaturach do -10 stopni Celsjusza, co pozwala uniknąć problemów związanych z wytrącaniem się parafiny w niskich temperaturach, typowych dla tradycyjnych olejów napędowych.

Czy wszystkie silniki Diesla mogą używać HVO100?

Zgodnie z informacjami od producenta paliwa, HVO100 jest kompatybilne z większością nowoczesnych silników Diesla. Wiele samochodów dostawczych i ciężarowych w Europie, a także niektóre modele osobowe, są już przystosowane do korzystania z tego rodzaju paliwa. Warto jednak zaznaczyć, że przed rozpoczęciem stosowania HVO100, kierowcy powinni upewnić się, że ich pojazdy są dopuszczone do pracy na tym paliwie. Producenci pojazdów często udostępniają takie informacje na swoich stronach internetowych.

Na ten moment jednak polscy kierowcy nie muszą jeszcze zajmować sobie tym głowy, chyba że wybierają się na zagraniczny wyjazd. w Polsce sprzedaż HVO100 nie jest jeszcze dostępna ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych, ale trwają prace nad ich wprowadzeniem. Orlen już teraz oferuje HVO100 na swoich stacjach paliw w Niemczech, a planowane są dalsze kroki w celu ekspansji na inne rynki, w tym również w Polsce i Czechach.