Policja w USA ma pierwszą Teslę Cybertruck. Nie będą nią ścigać przestępców

Tesla Cybertruck to futurystyczny pick-up. Model ma nadwozie wykonane z polerowanej stali nierdzewnej w geometrycznym, ale i kosmicznym kształcie. Do tego dysponuje oczywiście napędem elektrycznym. Egzemplarze dostępne w Europie przyspieszają do 100 km/h w 2,7 sek. Na jednym ładowaniu mogą pokonać nawet 547 km.

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaty 500 zł i 15 punktów karnych za przejazd na czerwonym świetle

Policyjny Cybertruck w USA będzie przyciągać uwagę młodzieży

Pojazd wyposażony w policyjne malowanie wszedł właśnie do służby w jednostce z Irvine w południowej Kalifornii. Nie stanie się jednak typowym radiowozem. Nie będzie poszukiwał sprawców przestępstw. Jemu przypisana została inna rola.

Tesla Cybertruck należąca do policji z Irvine trafi do jednostki DARE (Drug Abuse Resistance Education). To zespół, który zajmuje się edukacją w zakresie zagrożeń płynących z używania narkotyków. Prowadzi ona działania przede wszystkim w szkołach i środowiskach młodzieżowych. Po co w takiej jednostce jest potrzebny elektryczny pick-up? Najwyraźniej chodzi o to, aby zwrócić uwagę młodych ludzi i przyciągnąć ich na zajęcia efektownym samochodem. Zgrabnie wymyślone, prawda?

Tesla była droga, ale ponoć jej zakup ma się opłacać amerykańskiej policji

Policyjna Tesla Cybertruck z USA tania nie była. Wraz z wyposażeniem i malowaniem pojazd miał kosztować 153 tys. dolarów. To oznacza po dzisiejszym kursie prawie 600 tys. zł. Tesla była zatem dużo droższa od standardowo wykorzystywanych radiowozów. Policjanci nie bali się wydać tak wysokiej kwoty i to z dwóch powodów. Mowa o tym, że:

elektryczny pick-up wygeneruje zasadnicze oszczędności na "paliwie". Standardowe radiowozy są wyposażone w wysokopojemnościowe V-ósemki. Ekonomiczne zatem nie są. Prąd okazuje się zdecydowanie tańszy.

Cybertruck ma dłuższy okres przewidywanej służby. Standardowe radiowozy są wycofywane z eksploatacji po jakiś 3., 4. latach. Pick-up ma być użytkowany dekadę.

Czy Tesla pojawi się także w polskiej policji?

Czy jest szansa na to, że Cybertrucka mogłaby dostać także polska policja? Choć na dobre minęły czasy, w których funkcjonariusze jeździli wysłużonymi Polonezami, na Teslę raczej żadnych szans nie ma. I przeszkody są dwie. Po pierwsze na razie ten samochód nie może zostać oficjalnie zarejestrowany w naszym kraju. Nie da się go kupić u przedstawiciela Tesli. Po drugie polskiej policji raczej nie stać na zakup tak drogiego modelu. Nasi funkcjonariusze skupiają się bowiem na niezwykle rozsądnym segmencie C. Tylko Grupa Speed i wideorejestratory mogą liczyć na modele "z wyższej półki".