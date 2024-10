Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i diesla w październiku. Prognoza Reflex

Tempo spadku cen benzyny czy oleju napędowego wyhamowuje. Tak było przez ostatnie tygodnie września. Niestety pora na gorsze wiadomości. Ceny paliw zaczynają rosnąć. Według raportu analityków biura Reflex benzyna podrożała w ciągu tygodnia o ok. 4-5 gr. za litr. Jeszcze bardziej podrożał diesel. Podwyżki sięgnęły nawet 9 groszy. W przypadku autogazu odnotowano wzrost o ok. 6 gr. za litr.

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

W praktyce na początku miesiąca pożegnaliśmy ceny rzędu 5,50 zł – 5,60 zł za litr benzyny 95 czy diesla. Pod koniec drugiego tygodnia października średnio płaciliśmy już 5,96 zł za litr benzyny 95. W przypadku oleju napędowego było to zaś 6,03 zł za litr. Tankowanie autogazu to ok. 2,91 zł l, a najdroższego paliwa, czyli benzyny 98 to już 6,72 zł. Sporo.

Nawet 15 groszy więcej za litr

Co czeka zmotoryzowanych w trzecim tygodniu października? Analitycy Reflex prognozują co najmniej kilkugroszowe podwyżki. Musimy przywyknąć, że ceny diesla już na dobre utrzymają się na poziomie powyżej 6 zł. Podobnie będzie w przypadku benzyny 95. Niewykluczone, że część stacji zastosuje podwyżki rzędu 5-10 gr (E10) lub 10-15 gr (ON).

Podwyżki cen paliw to konsekwencja m.in. eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i potencjalnych ataków rakietowych na instalacje do wydobycia ropy naftowej. Baryłka kosztuje już o 9 dolarów więcej (nieco ponad 78 dolarów za ropę Brent) i wciąż jeszcze może podrożeć (do ok. 79 dolarów). Czy czeka nas kolejna fala podwyżek? Branża paliwowa czeka na nowe prognozy OPEC i Międzynarodowej Agencji Energii. Te poznamy już w przyszłym tygodniu.