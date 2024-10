Czego boją się polscy kierowcy? Wyniki badań są zaskakujące

Polscy kierowcy najbardziej obawiają się awarii auta podczas jazdy, kradzieży pojazdu oraz kolizji ze zwierzętami – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie rankomat.pl. Chociaż te lęki dominują w świadomości kierowców, rzeczywiste zagrożenia, z którymi mierzą się na co dzień, okazują się zupełnie inne. Najczęściej spotykają ich szkody parkingowe, awarie kół czy drobne kolizje, które odbiegają od najgorszych scenariuszy kreślonych w wyobraźni.

Największe obawy kierowców

Badanie wykazało, że aż 30 proc. polskich kierowców najbardziej boi się awarii auta w trasie i konieczności holowania. Jest to najczęstszy lęk, który towarzyszy zmotoryzowanym na drogach. Niewiele mniej, bo 29 proc., obawia się kradzieży samochodu, co odzwierciedla rosnącą troskę o bezpieczeństwo pojazdów. Kolejnym powszechnym strachem, który zadeklarowało 27 proc. respondentów, jest zderzenie ze zwierzyną na drodze, co szczególnie dotyczy terenów podmiejskich i wiejskich.

Inne, mniej powszechne obawy dotyczą m.in. zniszczenia samochodu na tyle poważnie, że konieczna będzie jego kasacja (22 proc.), uszkodzenia lusterka (6 proc.) czy zalania pojazdu (5 proc.).

Rzeczywistość kontra obawy

Chociaż strach przed poważnymi zdarzeniami, takimi jak kradzież samochodu, wydaje się dominować, rzeczywistość pokazuje, że kierowcy najczęściej doświadczają znacznie mniej spektakularnych problemów. Aż 34 proc. badanych przyznało, że największą trudnością, z jaką spotkali się w trakcie prowadzenia samochodu, była szkoda parkingowa. Zarysowane zderzaki czy uszkodzone elementy karoserii to codzienność na zatłoczonych parkingach.

Innym często spotykanym problemem są awarie kół lub opon – 28 proc. respondentów potwierdziło, że doświadczyło takiej usterki w przeszłości. Z kolei 21 proc. przyznało, że w swojej historii kierowcy spowodowało szkodę, jednak odsetek osób, które nie doświadczyły żadnych problemów, jest równie wysoki – 21 proc.

Najrzadszymi zdarzeniami, które spotykają polskich kierowców, są upadki drzew na pojazdy (3 proc.) oraz pożary samochodów (4 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie rankomat.pl na ogólnopolskiej grupie 640 respondentów w wieku 18-65 lat.