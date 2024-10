Elektryczny pikap porwany przez huragan Helena, przepłynął kawał drogi i nic mu się nie stało

Rivian R1T być może nie poraża urodą, ale jest naprawdę ciekawym autem. To elektryczny pick-up, który ma 770 kg ładowności, a jednocześnie jest napędzany czterema silnikami o łącznej mocy na poziomie 835 koni mechanicznych. Za sprawą momentu obrotowego o wartości 1231 Nm, pojazd osiąga pierwszą setkę w zaledwie 3,1 sek. Prędkość maksymalna oscyluje w granicy 200 km/h.

Riviana porwała lawina błotna. Elektryk nadal działa bez zarzutu

Amerykański, elektryczny pick-up jest szybki, ale powinien sobie radzić także w terenie i z ekstremalnymi warunkami. Powiem więcej, właśnie został wystawiony na naprawdę ciężką próbę. Podczas huraganu Helen, który niedawno nawiedził południowo-wschodnie wybrzeże USA, auto zostało porwane przez błotnisty nurt rzeki. W ten sposób przemieściło się o 90 metrów. Pojazd został ostatecznie wyrzucony na brzeg i wtedy okazało się, że... przetrwał bez żadnego szwanku.

Chowane w nadwoziu klamki otworzyły się po tym, jak właściciel posiadający kluczyk, zbliżył się do auta. Silnik elektryczny zadziałał, tak samo jak pokładowe systemy. Baterię trakcyjną da się ładować, a we wnętrzu nie było żadnych śladów zalania. Tak naprawdę jedynym skutkiem działania błotnistej lawiny stało się brudne nadwozie pick-up`a.

Jak to możliwe, że bateria Riviana nie została zalana?

Jak to możliwe, że elektryczny pick-up wagi ciężkiej przetrwał huragan? Po pierwsze to zasługa firmy Rivian. Ta ewidentnie dba o szczelność zarówno układu elektrycznego zastosowanego w pojeździe, jak i baterii trakcyjnej. Możliwość wnikania wody do akumulatorów jest nawet monitorowana za pomocą funkcji izolacji elektrycznej. Po drugie swoje trzy grosze dorzucił pewnie szczęśliwy zbieg okoliczności. Dobrze, że samochód porwała lawina błotna, a nie typowy nurt rzeki. W takim przypadku uszkodzenia z pewnością byłyby większe.

Pisząc o wadze ciężkiej w kontekście tego pick-up`a, mam na myśli wagę naprawdę ciężką. Warto wiedzieć o tym, że sam Rivian R1T – bez pasażerów i bagażu – waży 3870 kg. Jest zatem przeszło dwukrotnie cięższy np. od nowego Volkswagena Passata 2.0 TDI!