Można kupić unikalnego malucha. Problem w tym, że macie na to tylko kilka godzin

Nie wiadomo właściwie czy Fiat 126 jest bardziej włoski, czy polski. To samochód, który zmotoryzował nasz kraj i był u nas produkowany przez 27 lat w Bielsku-Białej i Tychach. Dziś jest prawdziwym klasykiem. A w tak unikalnej wersji, może się stać smaczkiem motoryzacyjnym w każdym garażu moto entuzjasty.

Fiata 126 BIS zamówił Rafał Sonik, a ozdobił Mariusz Waras

Ten konkretny egzemplarz to Fiat 126 BIS. Maluch jest jednak o tyle unikatowy, że został ozdobiony przez światowej klasy artystę street artu – Mariusza Warasa. Co więcej, aktualnie znajduje się w posiadaniu Omenaa Foundation – fundacji założonej przez Omenę Mensah. Pojazd organizacji podarował jednak Rafał Sonik. To prezent z okazji 10. urodzin fundacji.

W tym punkcie kilka słów należą się samemu Sonikowi. To nie tylko filantrop, ale przede wszystkim rajdowiec i wielokrotny mistrza Polski i świata. Poza tym Pan Rafał jest także pomysłodawcą i twórcą Wielkiej Wyprawy Maluchów, w czasie której są zbierane środki dla dzieci. Ma zatem ogromną słabość do polskich Fiacików.

Fot. Omenaa Foundation

Unikalny Fiat BIS już kosztuje blisko 100 tys. zł

Auto podarowane przez Rafała Sonika Omenaa Foundation jest wystawione na aukcję w serwisie Allegro. Środki zebrane z jego sprzedaży zasilą konto fundacji, a konkretnie zostaną przekazane na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogach oraz ofiar przemocy domowej. Aukcja unikatowego Malucha potrwa do piątku – 11 października. Konkretnie zakończy się o godz. 15:04. W momencie pisania tego materiału Fiat osiągnął wartość 99 100 zł.

Fiat 126 BIS. Co warto o nim wiedzieć?

Fiat 126 BIS to Maluch w wersji... hatchback. Model miał tylną klapę unoszoną wraz z szybą. To poprawiło możliwości transportowe pojazdu. Kierowca miał bowiem do dyspozycji nie tylko symbolicznej wielkości bagażnik przedni, ale i 110-litrowy tylny. Dodatkowo model był napędzany 25,2-konnym silnikiem 703 cm3 chłodzonym cieczą. Był produkowany w Tychach między rokiem 1987 a 1991. Powstało w sumie 190 361 egzemplarzy. Nie wiadomo, ile z nich przetrwało do dziś.