Fotoradary montuje się w miejscach szczególnie podatnych na wypadki spowodowane nadmierną prędkością kierowców. Celem jest spowolnienie ruchu w danym obszarze i przywrócenie bezpieczeństwa na drodze. Urządzenia do mierzenia prędkości instaluje się na specjalnie do tego przystosowanych masztach, które muszą być odpowiednio oznakowane.

Czy każdy fotoradar musi być oznakowany? Głos w sprawie zabrał ekspert

Jeśli podczas jazdy samochodem zobaczysz szare fotoradary, oznacza to, że masz do czynienia z nieaktywnymi urządzeniami, które jeszcze nie zostały usunięte lub pełnią funkcję atrap. Przepisy jasno określają, że fotoradary przy polskich drogach muszą być odpowiednio oznakowane. - Zgodnie z prawem muszą one mieć wyraźny oraz rzucający się z daleka w oczy żółty kolor. Tylko tak oznaczone fotoradary dają możliwość legalnego wystawiania mandatów dla prowadzących, którzy nie stosują się do ograniczeń na danym odcinku drogi – wytłumaczył ekspert Inter Cars.

Czy są oznakowane fotoradary w Czechach? O tym warto pamiętać

W Czechach fotoradary są wyraźnie oznakowane zgodnie z surowymi przepisami, aby kierowcy byli świadomi ich obecności. Oznakowanie ma na celu zwiększenie świadomości ograniczeń prędkości i zmniejszenie liczby wykroczeń drogowych. Fotoradary są zazwyczaj umieszczone na słupach i opatrzone tabliczkami informacyjnymi, które zawierają dane o ograniczeniach prędkości i odległości od urządzenia. Dla fotoradarów mobilnych tabliczki są przenoszone wraz z urządzeniem.

