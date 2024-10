Co oznacza, jak przybywa oleju w silniku? Na horyzoncie prawdziwe kłopoty

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że zbyt niski poziom oleju może prowadzić do licznych awarii silnika. Co jednak oznacza, gdy sytuacja się odwraca i w silniku przybywa oleju? Sprawdź, czy jest się czym martwić.

Co oznacza, jak przybywa oleju w silniku? Taki widok może dziwić

Nie oszukujmy się, ale przybywanie oleju w silniku to dosyć dziwna sytuacja, bo teoretycznie powinno go ubywać. Warto wiedzieć, że tak naprawdę to nie oleju przybywa, a jakiegoś innego płynu, co jest spowodowane przedostawaniem się go do układu olejowego. Najczęściej chodzi o paliwo i płyn chłodniczy. Zmianę można zauważyć gołym okiem, ponieważ w takim przypadku najczęściej kolor się zmienia (na kawę z mlekiem o konsystencji kisielu).

Jeśli do układu smarowania przedostaje się płyn chłodniczy, prawdopodobnie konieczna będzie wymiana uszkodzonej uszczelki pod głowicą, a także przepłukanie układu chłodniczego i smarowania. Niestety istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie się to wiązać ze sporymi kosztami.

Dlaczego zwiększa się poziom oleju w silniku? Może wymagać remontu

W przypadku gdy poziom oleju zwiększa się poprzez przedostawanie paliwa, może to wymagać kosztownego remontu silnika. Taka sytuacja zdarza się najczęściej w mocno zużytych pojazdach i tych o sporym przebiegu. Po prostu elementy się psują - pierścienie tłokowe się uszkodziły bądź doszło do zbytniego wyeksploatowania gładzi cylindrów. Paliwo w układzie olejowym znacząco pogorszy smarowanie silnika, przez co powstanie tzw. film olejowy. Zlekceważenie tego kłopotu może prowadzić do zatarć. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.