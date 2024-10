Jak informuje serwis łódź.pl kamery wykonujące pomiary średniej prędkości zainstalowano dokładnie między miejscowościami Bychlew i Jadwinin, na wylocie z Pabianic w stronę drogi ekspresowej S8. Od teraz kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ na tym fragmencie drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do zaledwie 50 km/h, a więc o wpadkę dość łatwo.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowy odcinkowy pomiar prędkości łapie już kierowców

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) od dłuższego czasu sukcesywnie wprowadza w województwie łódzkim nowe odcinkowe pomiary prędkości. Urządzenia te monitorują, czy kierowcy przestrzegają obowiązujących przepisów, rejestrując średnią prędkość pojazdu na określonym odcinku drogi. Latem tego roku podobne systemy zostały uruchomione na drodze krajowej nr 74, w pobliżu Wielunia, pomiędzy miejscowościami Biała Pierwsza i Biała Rządowa, na niemal 4-kilometrowym odcinku.

W planach są kolejne instalacje na kluczowych trasach w regionie. Już wkrótce mogą zostać uruchomione systemy na autostradzie A2, w okolicach granicy województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, a także na trasie S14, biegnącej w pobliżu Pabianic. Kamery pojawią się również na drodze wojewódzkiej nr 70, między autostradą a Skierniewicami.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Zasada działania odcinkowego pomiaru prędkości jest dość prosta. Wybiera się określony odcinek drogi, na którym montowane są dwie kamery. Pierwsza z nich rejestruje moment wjazdu pojazdu, a druga moment jego wyjazdu. Na tej podstawie system oblicza czas przejazdu i wylicza średnią prędkość, którą następnie porównuje z dozwolonym limitem. Jeśli prędkość została przekroczona, właściciel pojazdu może spodziewać się wezwania od ITD.

Kamery te rejestrują nie tylko pojazd, ale także jego typ, numer rejestracyjny oraz wizerunek kierowcy. Dane te są wystarczające, by zidentyfikować właściciela w bazie CEPiK i wezwać go do wskazania osoby, która prowadziła samochód w momencie wykroczenia.