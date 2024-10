Polskie ulice stają się śmiertelną pułapką. Co jest z nami nie tak? [FELIETON]

Ostatnie wydarzenie przy rondzie Tybetu na warszawskiej Woli wywołało niemałe poruszenie wśród opinii publicznej. Przechodzący przez przejście dla pieszych 47-latek został poważnie potrącony przez notowanego wcześniej 31-latka. Mężczyzna walczy teraz o życie w szpitalu. Okazuje się, że sprawca wypadku, to ten sam kierowca, który przed czteroma laty, prowadząc miejski autobus, spadł z mostu Grota-Roweckiego. Wówczas zginęła jedna pasażerka, 22 osoby zostały ranne, w tym trzy ciężko. Jak się okazało, prowadzący, Tomasz U., był pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że także podczas ostatniego wypadku z jego udziałem mógł być nietrzeźwy - policjanci znaleźli w jego domu zawiniątko z białym proszkiem.

To już kolejne tak makabryczne zdarzenie w ostatnim czasie. Tomasz U. dołączył więc do "zaszczytnego" grona mistrzów kierownicy pokroju Sebastiana M. czy Łukasza Ż. Co wspólnego ze sobą mają te trzy wybitne jednostki? Rzecz jasna chodzi o brak odpowiedzialności i egoizm. Czy mówimy o przekraczaniu prędkości, wsiadaniu za kierownicę po alkoholu i narkotykach, czy też innych równie niebezpiecznych zachowaniach, przyczyna zawsze jest ta sama... Czy to jakaś nowość? Oczywiście, że nie. Wydaje się jednak, że wszystko przybrało na sile.

Kierowcy zdziczeli. Egoizm i brak odpowiedzialności pcha nas w przepaść

Nasze społeczeństwo schamiało i zdziecinniało. Wokół nas dosłownie roi się od Piotrusiów Panów i różnego rodzaju rozwydrzonych księżniczek. Takie jednostki cechuje nie tyle ułańska fantazja, co skretyniała beztroska. Co najzabawniejsze, jeżeli zostaną przyłapani na gorącym uczynku, obwiniają nie siebie, ale wszystko wkoło. Stąd też taka niechęć do policji, która jakby nie było, musi wymierzać sprawiedliwość... Luźne podejście do moralności, prawa i przepisów; popkultura, która niejednokrotnie gloryfikuje wykolejeńców i przestępców itp. itd — to wszystko przenosi się na nasze ulice. Gwiazdy i celebryci pędzący pasem awaryjnym ekspresówki? Proszę bardzo. Driftowanie i przekraczanie prędkości w centrach miast? Jak najbardziej! Jazda po kilku głębszych? Dlaczego nie! Nie dziwcie się zatem, że co rusz dochodzi na naszych drogach do makabrycznych scen.

Tragiczny wypadek w Warszawie. Volkswagen Arteon staranował Forda z rodziną. Nie żyje 37-latek Fot. Miejski Reporter / Facebook

Zapatrzyliśmy się na koniuszki własnych nosów, tym samym tracąc kontakt z rzeczywistością. Egoizm zatruwa nas na każdym kroku. Wiele osób stawia siebie w centrum wszechświata. "To moje musi być na wierzchu" - zdaje się krzyczeć większość społeczeństwa. Gdyby nie prawo, świat zamieniłby się w prawdziwą dżunglę. Przeżyliby najsilniejsi, a reszta licząca na wyrozumiałość i współczucie byłaby skazana na wyginięcie. Zresztą sami widzicie, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach. Co rusz słyszymy o różnego rodzaju "Majtczakach" i ich bandyckich wybrykach...

Brak rozwagi to zwłaszcza domena młodszych ludzi, którzy wychodzą z założenia, że zdanie egzaminu praktycznego jest równoważne z przyznaniem licencji kierowcy wyścigowego. Niestety, drodzy młodzieniaszkowie, muszę was zmartwić - uzyskanie uprawnień nie jest żadnym wyczynem. Nie jesteście prawdziwymi kierowcami, a jedynie posiadaczami prawa jazdy. To duża różnica. Niestety, przecenianie własnych ma często opłakane skutki. Jak głosi przysłowie - pycha kroczy przed upadkiem. W przypadku ruchu drogowego sprawdza się ono wyśmienicie. Co więcej, poczucie wolności i radość z możliwości prowadzenia auta często przeradza się w poszukiwanie adrenaliny. A stad już prosta droga do tragedii.

Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. 4 osoby zginęły w Renault Megane R.S. Fot. PSP Kraków

Co się tyczy jazdy po alkoholu i narkotyków, to także oznaka skrajnego braku odpowiedzialności. Niestety, w tym przypadku dochodzi jeszcze sam fenomen ich działania. Oprócz tego, że spowalniają szybkość reakcji i utrudniają koordynację ruchową, wyłączają w mózgu ośrodki, które odpowiedzialne są za logiczne myślenie czy podejmowanie racjonalnych wyborów. Osobom znieczulonym używkami wydaje się, że bez problemu mogą poprowadzić samochodów. Tutaj na scenę ponownie wchodzi egoizm i wygodnictwo. Nie po to kupowali aut, by potem korzystać z taksówki czy komunikacji miejskiej... Kierowcy muszą być w stosunku do siebie bezkompromisowi i nigdy nie wsiadać za kółko po alkoholu czy używkach. Żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest problem uzależnień. Tu już trudno mówić o sprawczości i jakimkolwiek rozsądku.

Kierowcy, czas zastanowić się nad swoim życiem

Wieńcząc całą tę tyradę, musimy wziąć głęboki oddech i zrozumieć, że nie jesteśmy nieśmiertelni. Tak kochani czytelnicy - umrzemy. Jak słodko się zrobiło, nieprawdaż... Systemy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i inne wynalazki nie uchronią nas przed konsekwencjami naszych złych decyzji. Tak popularne w średniowieczu powiedzenie "memento mori" powinniśmy ponownie wziąć sobie do serca. I nie chodzi mi tutaj o jakiś tam aspekt duchowy i spotkanie ze stwórcą. Mam na myśli raczej wezwanie do tego, byśmy byli bardziej rozsądni i pamiętali o tym, że nasza ziemska przygoda kiedyś się skończy. A lepiej by trwała ona jak najdłużej i upłynęła nam w jak najprzyjemniejszych okolicznościach. Bez dyscypliny i rozsądku nie mamy jednak na to szans...