Obecnie coraz więcej miejsc jest dostosowanych do użytku osób niepełnosprawnych. To oczywiście świetna wiadomość, gdyż nie powinny one mieć żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o dostęp do miejsc użytku publicznego. Również dostępnych jest coraz więcej samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Co trzeba wiedzieć przed kupnem takiego auta? Oto najważniejsze informacje.

REKLAMA

Jakie auto do przewozu osób niepełnosprawnych?

Przede wszystkim istnieją dwie opcje. Można kupić samochód, który już jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub samemu przystosować do tego konkretny pojazd. Jeśli chodzi o drugie rozwiązanie, to auto musi być odpowiednio wysokie wewnątrz. Trzeba też pamiętać o możliwości zamontowania najazdów lub windy dla wózka. Ponadto obowiązkowymi elementami są także szyny podłogowe, pasy zaczepne, mocujące wózek oraz pasy bezpieczeństwa dla osoby na nim siedzącej.

Przy dostosowywaniu samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych warto też pochylić się nad kosztami takiego przedsięwzięcia. Zaopatrzenie się w najbardziej podstawowe oprzyrządowanie samochodowe może kosztować od 4. do 16. tysięcy złotych. Bardziej zaawansowane rozwiązania oczywiście sprawią, że koszty wzrosną.

Samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (fot. Shutterstock)

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie. Jak to zrobić?

Nasze państwo oferuje pomoc osobom z niepełnosprawnościami i istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup specjalnego pojazdu. Wszystko opiera się o projekt "Samodzielność-Aktywność-Mobilność".

W samochodzie zakupionym w ramach programu, osoba niepełnosprawna może zajmować miejsce kierowcy lub pasażera bez przesiadania się z wózka. Dofinansowanie dotyczy zarówno aut nowych, jak i używanych. Żeby ubiegać się o pomoc finansową należy posiadać oświadczenie o niepełnosprawności. Do złożenia wniosku potrzebne są dodatkowo:

zaświadczenie lekarskie,

ważne prawo jazdy kat. B (jeśli osoba planuje być kierowcą),

pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

przewidywana cena dostosowanego samochodu.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (fot. Shutterstock)

Cały proces ubiegania się o dofinansowanie przebiega online, dlatego niezbędny jest także profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Więcej szczegółów dotyczących analizy wniosków i wysokości otrzymanych świadczeń znajdziesz na stronie gov.pl w zakładce "Uzyskaj dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego".