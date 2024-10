Gwiazdami Paris Motor Show są Pierre Chabrier i Sylvain Levy, nierozłączny duet stojący za odnoszącym sukcesy kanałem YouTube Vilebrequin, który do tej pory ma ponad 2 miliony subskrybentów. Dwóch kumpli, którzy są fanami samochodów dokonało niemożliwego i stworzyło maszynę marzeń dla wielu osób. Mężczyźni są prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie, i chcą podzielić się swoją pasją do samochodów z jak największą liczbą osób.

Multipla, która zyskała silnik Corvette i całkowicie zmieniła wygląd

Podczas odbywającego się w tym tygodniu Paris Motor Show, dwaj przyjaciele zaprezentowali swoją 1000Tiplę, prawdziwe delirium, które ożyło dzięki finansowaniu partycypacyjnemu ze strony społeczności duetu. W rezultacie, w ciągu zaledwie kilku tygodni zebrano ponad 1 milion euro! Ten uwielbiany włoski MPV można teraz zobaczyć na targach motoryzacyjnych w Paryżu, całkowicie odmieniony wizualnie i z silnikiem Chevroleta Corvette C7 Z06 pod maską, o mocy 1000 KM - takiej samej jak Bugatti Veyron.

Wielu z chęcią testuje nową Multiplę na targach w Paryżu. Nawet znani rajdowcy

Esteban Ocon, francuski kierowca Alpine F1 Team, przekonał się o wspaniałości nowego modelu na własne oczy, gdy Sylvain, były pracownik Valeo i Bosch, włączył silnik na stoisku Vilebrequin w Porte de Versailles na początku tego tygodnia. Jak widać na zamieszczonym powyżej filmie, dźwięk silnika jest nieziemski. W Automobile Magazine zastanawiano się, jak Fiat Multipla wyglądałby dzisiaj, gdyby nadal był w ofercie.

multipla z nowym silnikiem autor automobile-magazine

Multipla z wystawy nie ma nic wspólnego z modelem o tej samej nazwie. Youtuberzy spisali się na medal

Zgodnie z oczekiwaniami, 1000tipla jest daleka od stanu magazynowego, ponieważ jej zastosowanie odeszło od wożenia dzieci, do bycia demonem skoncentrowanym na torze. Napędza go silnik V8 zaczerpnięty z Chevroleta Corvette C6 Z06 i dostrojony aż do 1000 KM (lub 745 kW), skąd pochodzi jego nazwa. Nadwozie może pochwalić się poszerzonymi błotnikami, w których wnętrze tylnego koła jest wysunięte tak daleko, jak oryginalne nadwozie, oraz układem wydechowym z czterema końcówkami, podobnym do tego z Pagani. Malowanie uległo nieznacznym zmianom i teraz zawiera biało-czerwoną kombinację. Wewnątrz znajduje się w pełni zbudowana klatka bezpieczeństwa, która została zaprojektowana wokół specyficznego kształtu bańki. Kierowca siedzi w fotelu Sabelt z kierownicą zmienioną w stosunku do standardowej.