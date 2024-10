Spór z instruktorem w czasie zdawania na prawko. Poszło o kamień!

W sieci, na różnych forach związanych z jazdą samochodem, znajduje się mnóstwo próśb o pomoc w zminimalizowaniu stresu i podpowiedzi jak radzić sobie z wymagającym egzaminatorem podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Zdaniem ekspertów, stres podczas egzaminu rośnie do takiej skali, że pomimo umiejętności ,wielu zdających nie jest w stanie zdać go za pierwszym czy drugim razem. Ba, zdarzały się nawet przypadki, gdy po zdanym egzaminie, kursant tracił przytomność. Znane są również sytuacje, gdy takie człowiek dostawał zawału.

REKLAMA

Kuba nie mógł się doczekać egzaminu na prawo jazdy. Nie miał pojęcia ile stresu będzie musiał najpierw znieść

Nasz Czytelnik podzielił się swoją historią. Egzamin na swoje prawo jazdy miał całkiem niedawno. Nie mógł się doczekać, aż w końcu będzie mógł rozpocząć "walkę" o swoje własne prawko. Czuł się przygotowany. Wyjeździł nieco więcej niż wymagane 30 godzin. Nie miał jednak pojęcia, na którego egzaminatora trafi. "Każdy ma świadomość, że są ci, którzy traktują cię nieco łagodniej i ci, którzy i tak cię obleją, nie ważne jak dobrze jeździsz". Kuba zdawał prawo jazdy w województwie łódzkim i trafił niestety na egzaminatora, który cieszył się najmniejszą sympatią. Znany był z tego, że potrafił nie przepuścić nikogo nawet przez miesiąc.

Egzamin przebiegał całkiem gładko. Nie brakowało jednak komentarzy o braku płynności, i o zbyt wolnej jeździe - "choć wolno oznaczało dla niego 35 na godzinę, na miejskiej drodze". Pierwszy spór pojawił się na drodze równorzędnej. Zdaniem egzaminatora, zdający nie upewnił się odpowiednio czy droga jest wolna. Miał jednak szansę na poprawę. Kolejne 40 minut jazdy upłynęło w stresie, przy nieprzyjemnych komentarzach, ale ostatecznie Kuba wjechał na parking przed wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego.

Żeby zdać, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na końcowe pytanie egzaminatora

Na tym jednak egzamin się nie skończył. Egzaminator nakazał chłopakowi pozostanie w samochodzie i udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić po zaparkowaniu samochodu, by nie stoczył się? "Odpowiedziałem, że zaciągnę ręczny, że zostawię samochód na biegu, albo dojadę gdzieś do krawężnika. Za każdym razem słyszałem, że nie takiej odpowiedzi oczekuje". Czas mijał, a stres narastał. Kuba wspomina, że zrobiło mu się gorąco, ale nie wyobrażał sobie nie zdać z powodu głupiego pytania. Gdy odpowiedział, że zostanie wówczas w samochodzie i naciśnie pedał hamulca, egzaminator nawet się uśmiechnął. Odpowiedział po chwili, że ma szczęście, że go rozbawił, bo dzięki temu zda, ale prawidłowa odpowiedź brzmiała: znajdę kamień i podłożę przed koło".

Czy waszym zdaniem brak odpowiedzi na to pytanie powinna mieć wpływ na zdany bądź oblany egzamin?