Prace przy Zakopiance idą pełną parą. Drogowcy stawiają nowy obiekt

Jak informują drogowcy, rozpoczęcie prac przy budowie tunelu będzie się wiązać z koniecznością zamknięcia wyjazdu z Krzyszkowic na Zakopiankę. "Mieszkańcy będą mogli korzystać z objazdu połączonego z jezdnią prowadzącą w kierunku Krakowa. Żeby zapewnić możliwość przejazdu w obie strony zbudujemy na Zakopiance dwie nawrotki, na północ (km 689+125, pozwoli na przejazd w kierunku Myślenic) i na południe (km 690+200, pozwoli zawrócić i zjechać na drogę do Krzyszkowic) od zamkniętego skrzyżowania" - stwierdza Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa węzła Krzyszkowice na DK7

Prace związane z budową obu nawrotek w pasie zieleni między jezdniami Zakopianki rozpoczęły się we wtorkowy poranek (08.10). Na początku prac demontowane będą bariery. Jezdnie zostaną zwężone, ale ruch dwoma pasami w każdym kierunku zostanie utrzymany. W środę lub czwartek zaczną się zasadnicze prace związane z budową nawrotek i wtedy na jezdni w kierunku Krakowa będzie dostępny tylko jeden, prawy pas. Prace związane z budową nawrotek potrwają do końca przyszłego tygodnia.

Rozbudowa Zakopianki. Węzeł Krzyszkowice poprawi bezpieczeństwo w okolicy

Nowy węzeł pozwoli na bezpieczny wjazd z Krzyszkowic na Zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic. Wszystko dzięki budowie tunelu pod drogą krajową nr 7. "Będzie w nim również chodnik dla pieszych. Kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7. Dojadą wówczas nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się pojazdy jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic" - dodaje rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Ruch z Myślenic do Krzyszkowic i z Krzyszkowic w kierunku Krakowa będzie poprowadzony przebudowaną w pobliżu Zakopianki drogą powiatową. "Poprawimy zjazd z DK7 i wjazd na nią, dzięki czemu będzie on bezpieczniejszy" - stwierdza Michna.

W okolicy przyszłego węzła Zakopianką przejeżdża codziennie prawie 40 tysięcy pojazdów. Te dane pochodzą z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w latach 2020-2021. "Dzięki budowie węzła i likwidacji lewoskrętów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo w tym miejscu. W latach 2017-2021 doszło tutaj do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne" - informuje przedstawiciel GDDKiA.