Pojawienie się Chatu GPT wywołało ogromną burzę na całym świecie. Wiele osób obawia się sztucznej inteligencji, ale niektórzy widzą w niej przyszłość i ogromny potencjał. Obecnie popularne stało się zadawanie pytań czatowi i postanowiłam zrobić to samo. Poprosiłam, aby wybrał mi pięć najlepszych samochodów do użytku codziennego w Polsce. Czy zaskoczył swoimi propozycjami?

W pierwszej kolejności klasyka. AI stawia na Volkswagena

Pierwszy wybór sztucznej inteligencji mnie nie zdziwił. Postawiła na Volkswagena Golfa. To jeden z najpopularniejszych modeli, które bardzo często możemy zauważyć na polskich ulicach. ChatGPT stwierdził, że auto idealnie nadaje się zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Jeśli chodzi o cenę Volkswagena Golfa używanego, to średnio wynosi ona około 70-80 tys. złotych. Za wersje nowe trzeba zapłacić od 100 tys. złotych wzwyż.

Kolejny ulubieniec — Skoda Octavia

W Polsce Skody zdecydowanie rządzą, dlatego wybór sztucznej inteligencji absolutnie nie dziwi. Tym razem ChatGPT zwrócił uwagę na to, że auto idealnie nadaje się dla rodzin i ma pojemny bagażnik. Trudno się z tym nie zgodzić. Faktycznie nowe modele będą idealne dla osób, które przewożą dużo rzeczy lub np. udają się na długie wakacje samochodem.

Numerem trzy Toyota Corolla

Przyszedł czas na japońską perełkę, która na dobre zadomowiła się w Polsce. AI poleca model z serii Corolla i argumentuje swój wybór niskim zużyciem paliwa i wysoką jakością wykonania. Ponadto najnowsze wersje mogą pochwalić się napędem hybrydowym. Z punktu widzenia naszych portfeli to faktycznie może być najlepsze rozwiązanie.

Rośnie popularność Mazdy. ChatGPT wybrał model 3

Mam wrażenie, że ostatnimi czasy w Polsce bardzo wzrosła popularność marki Mazda. Jak widać, ChatGPT także ją poleca, a przede wszystkim serię 3. To auto bardzo kompaktowe, wydajne i robiące wrażenie już z daleka. AI podkreśla, że Mazda 3 może się pochwalić sportowymi osiągami, co z pewnością zainteresuje fanów motoryzacji.

Komfortowa Kia Ceed ostatnim wyborem AI

Na koniec ChatGPT dorzucił Kię Ceed. Ostatnia, ale nie mniej ważna, przynajmniej w mniemaniu sztucznej inteligencji, która wśród zalet samochodu wymienia dobry stosunek jakości do ceny i wspomina o długiej gwarancji. W tym aucie nie da się narzekać na brak miejsca. Nie wyróżnia się ono specjalnie na tle reszty, ale jego design z pewnością przykuwa uwagę.

Czy ChatGPT dokonał dobrego wyboru?

Według mnie ChatGPT poszedł po linii najmniejszego oporu i wybrał absolutne klasyki. Nie ma tutaj jakiegoś rażącego samochodu, który kompletnie odstaje od reszty pod względem wydajności czy ceny. Wszystkie te auta są popularne w Polsce i świetnie nadają się do codziennego użytkowania np. przez rodzinę. Czy twoim zdaniem sztuczna inteligencja wybrała odpowiednie modele, czy jednak kompletnie się pomyliła?