Można dbać o auto i środowisko jednocześnie. Zobaczcie, co wymyślili polscy uczniowie

Usterka lub regularny przegląd olejowy. Wizyta w warsztacie i sprawny samochód. A na koniec... cena usługi. Tyle polskich kierowców interesuje podczas naprawy pojazdu i korzystania z usług mechanika. Uczniowie i uczestnicy programu edukacyjno-stypendialnego Akcelerator Fundacji Inter Cars zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden aspekt. Tym aspektem jest ekologia.

"U nas się nie segreguje". Te słowa dyskwalifikują mechanika

No dobrze, ale co tak właściwie ma ekologia do serwisowania pojazdu? Bardzo dużo. Bo kierowca nie ma co prawda wpływu na produkowanie trudnych w biodegradacji odpadków. Może mieć jednak pewność, jeżeli chodzi o ich właściwe składowanie, segregację, a więc i recykling. Do tego właśnie zachęca nowy spot nagrany przy współpracy Fundacji Inter Cars i Partslife – Polskiej Organizacji Odzysku Opakowań. Warto w tym punkcie powiedzieć kilka słów o fundacji. Bo w jej ramach nad projektem pracowało 21. uczniów w wieku od 17. do 20. lat ze szkół technicznych związanych z motoryzacją, logistyką i transportem z całej Polski. Prace trwały przez 10 miesięcy.

Spot jest dość efektowny. Kierowca odbiera samochód z warsztatu. Zadowolony odbiera kluczyki od mechanika, a gdy otwiera drzwi, z auta wysypuje się sterta śmieci. Mechanik w tym momencie informuje kierującego, że... "u nas się nie segreguje".

Jak sprawdzić, który mechanicy segregują odpady z warsztatu?

Naszym celem było przede wszystkim pokazanie problemu odpadów, które powstają przy naprawie i amortyzacji pojazdów. Po drugie chcemy zwrócić uwagę, że często – mimo rosnącej świadomości ekologicznej – nie zawsze zwracamy uwagę, czy przedsiębiorcy, z których usług korzystamy, przestrzegają przepisów, stosują się do zasad cyrkularnych i mają odpowiednie certyfikaty – mówi Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, który pełnił rolę opiekuna merytorycznego kampanii.

Cel jest naprawdę szczytny. Szczególnie że wybór warsztatów, które segregują śmieci, często kierowcy nic nie kosztuje. A zachęci wszystkich mechaników do stosowania się do zasad ekologicznego składowania odpadków. Skąd jednak kierowca ma wiedzieć, który warsztat funkcjonuje zgodnie z zasadami eko, a który nie? To dobre pytanie. Przecież kierowca przed umówieniem wizyty w serwisie nie będzie prosił przedstawiciela warsztatu o okazanie pojemników na śmieci.

Całe szczęście jest prostszy sposób. Prostszy i nawet bezdotykowy. Wystarczy wejść na rządową stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Tam znajdują się wszystkie informacje.