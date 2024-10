Zobacz wideo

W grudniu 2021 roku drogowcy złożyli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji drogowej. Jako preferowany został wskazany przebieg, który powstał z połączenia dwóch innych wariantów. Zgodnie z zapisami decyzji, stanowi on najbardziej zrównoważone rozwiązanie z perspektywy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, co czyni go najkorzystniejszym wyborem dla lokalnych społeczności.

REKLAMA

Fot. GDDKiA

Szczegóły nowego odcinka ekspresówki S19

Planowana trasa o długości około 32 km poprowadzić będzie przez pięć gmin: Sarnaki, Olszankę, Huszlew oraz miasto i gminę Łosice. Nowa droga będzie miała przekrój dwujezdniowy, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasami awaryjnymi. W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, w tym węzły drogowe oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Ważnym elementem projektu będą także urządzenia ochrony środowiska. Planowane są również Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w lokalizacjach Górki i Czuchleby, co znacząco poprawi komfort podróżujących.

Przebieg drogi w preferowanym wariancie, dla którego uzyskano właśnie decyzję środowiskową, rozpoczyna się przed miejscowością Chlebczyn. Trasa omija Sarnaki od strony zachodniej. Na przecięciu z obecną drogą krajową nr 19 (DK19) planowany jest pierwszy węzeł drogowy - Sarnaki. Następnie droga omija Łosice od wschodu i, po przejeździe przez Mszanną, ponownie przecina DK19, biegnąc równolegle do niej. Ostatni odcinek zaplanowano na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, w pobliżu miejscowości Kolonia Łukowisko.

Jaki będzie następny etap realizacji fragmentu Via Carpatia?

Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie dokumentacji projektowej w ramach drugiego etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które uwzględnia elementy Koncepcji programowej. Po zakończeniu prac przygotowawczych GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi w systemie „Projektuj i buduj". Budowa nowej trasy planowana jest w latach 2028-2030.