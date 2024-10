Lexus już sprzedał w Polsce więcej aut niż w całym 2023 roku

Między styczniem i wrześniem 2024 r. w Polsce zarejestrowane zostały 10 703 fabrycznie nowe Lexusy. 9 miesięcy tego roku przebiło zatem wynik z 12. miesięcy roku ubiegłego. W całym 2023 r. sprzedało się 10 495 pojazdów sygnowanych logo japońskiej marki. To prowadzi do jednego wniosku. Liczba rejestracji rok do roku wzrosła o 39 proc.

Lexus zaliczył wzrost sprzedaży w Polsce o 54 proc.

Jednym z rekordowych okresów był wrzesień 2024 r. 30 dni tego miesiąca wystarczyło, aby salony Lexusa sprzedały 1183 pojazdy. To o 54 proc. więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak dobre wyniki sprzedaży sprawiły, że Japończycy coraz stabilniej stoją w polskim segmencie premium. Już dziś należy do niej 11 proc. tego segmentu. To oznacza wzrost o 1,4 p.p.

Szczególnie mocno Lexusami są zainteresowani klienci prywatni. To oni odpowiadają za wygenerowanie wolumenu sprzedaży liczącego 3025 aut. Skutek tej sytuacji jest taki, że w 2024 r. Lexus jest drugą najchętniej wybieraną marką premium wśród osób prywatnych. To daje mu udział w tym segmencie wynoszący 18,8 proc.

Liderem wyników Lexusa NX. Choć swoją klasę zdominował także LBX

Wyniki sprzedaży Lexusa rosną. Jedna kwestia się nie zmienia. Nadal bezapelacyjnym liderem w gamie marki okazuje się średniej wielkości SUV o oznaczeniu NX. Od początku roku z salonów wyjechało 4080 egzemplarzy tego modelu – to wynik o 70 aut lepszy niż w całym 2023 roku. W samym tylko wrześniu zarejestrowano 482 NX-y. Na tym nie koniec, bo NX okazuje się również jednym z trzech najpopularniejszych modeli klasy premium w Polsce. Choć niewiele gorzej radzą sobie również inne modele ze zwiększonym prześwitem Lexusa. Warto bowiem wiedzieć o tym, że: