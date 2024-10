Znak STOP i ustąp pierwszeństwa. Który jest ważniejszy? Kierowcy wciąż się gubią

Co oznacza znak STOP? Ma oznaczenie B-20 i wskazuje zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez uprzedniego zatrzymania się. Nakazuje też ustąpienie pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się drogą, na którą chcemy wjechać. Jedyna różnica między STOP-em i znakiem ustąp pierwszeństwa (A-7) jest taka, że przed tym drugim nie zawsze musimy się zatrzymać. Przepisy drogowe nie wskazują też na hierarchię i to, że jeden miałby być ważniejszy od drugiego. Oba każą ustąpić przejazdu i oba są zawsze umieszczone na drodze podporządkowanej, gdy w danym miejscu występuje też droga z pierwszeństwem.

Kiedy nie trzeba zatrzymywać się przed znakiem STOP? Jest jeden wyjątek

Istnieje jednak jeden wyjątek, gdy na znaku STOP nie trzeba się zatrzymywać. To sytuacja, gdy znajduje się przy nim sygnalizacja świetlna. W takiej sytuacji jest ona ważniejsza niż znaki drogowe i, o ile działa, to do niej należy się dostosować. Jeśli więc mamy zielone światło, a obok jest znak STOP, zatrzymywać się nie trzeba.

Jaki mandat za niezatrzymanie na STOP-ie 2024? Kara może być dotkliwa

Czasem przez nieuwagę bądź zwyczajnie przez nieposzanowanie przepisów kierowcom zdarza się nie zatrzymać na znaku STOP. Jeśli inni kierowcy zgłoszą takie nieodpowiedzialne zachowanie bądź przyuważy je policja, kierowca z pewnością dostanie mandat. Konsekwencje mogą być bowiem ogromne i nie chodzi tylko o wyrzuty sumienia. Może dojść do tragicznego w skutkach wypadku, a wtedy tłumaczenia nie będą już miały żadnej wartości. Mandat, który obecnie można otrzymać, wynosi na ten moment 300 zł i 6 punktów karnych. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.