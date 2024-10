W większości samochodów optymalne ciśnienie wynosi od 2,0 do 2,5 bara, jednak warto sprawdzić dokładne zalecenia producenta, które znajdziesz w instrukcji pojazdu lub na naklejce przy drzwiach kierowcy. Dzięki regularnej kontroli nie tylko zadbasz o bezpieczeństwo, lecz także przedłużysz żywotność opon i zaoszczędzisz na paliwie. Sprawdź, jak się do tego zabrać.

Jak często sprawdzasz ciśnienie w oponach? Wielu z nas robi to zbyt rzadko

Ciśnienie w oponach warto sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą trasą. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, właściwy poziom powietrza w oponach bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Zbyt niskie ciśnienie sprawia, że koła gorzej trzymają się nawierzchni, co obniża przyczepność i wydłuża drogę hamowania. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza na mokrych lub śliskich powierzchniach. Po drugie, opony z niewłaściwymi wartościami ciśnienia zużywają się znacznie szybciej.

Niedopompowane ścierają się nierównomiernie, co skraca ich trwałość, a zbyt duże ciśnienie zwiększa ryzyko pęknięcia, co może przyczynić się nawet do wypadku. Na koniec, odpowiedni poziom powietrza wpływa też na zużycie paliwa. Opony z niedostatecznym ciśnieniem stawiają większy opór, co zmusza silnik do cięższej pracy i zwiększenia spalania. Jak więc widać, regularne monitorowanie ciśnienia to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także oszczędności, które odczujemy w portfelu.

Mierzenie ciśnienia, fot. dusanpetkovic / iStock Mierzenie ciśnienia, fot. dusanpetkovic / iStock

Jak sprawdzić ciśnienie w oponach? Zrobisz to szybko na każdej stacji benzynowej

Do zmierzenia ciśnienia w oponach potrzebujesz manometru. Warto sięgnąć po wersję elektroniczną, gdyż zapewnia najbardziej precyzyjny wynik. Znajdziesz go w serwisach samochodowych, warsztatach wulkanizacyjnych oraz na większości stacji benzynowych. Pamiętaj, że najlepiej jest sprawdzać wartości ciśnienia na oponach, które nie są "zmęczone" jazdą. Po przejażdżce należy odczekać minimum pół godziny, aby koła mogły ostygnąć. W przeciwnym razie wynik mógłby być zafałszowany. Jak używać manometru? To proste jak bułka z masłem. Zdejmij kapturek z wentyla, przyłóż urządzenie i mocno je dociśnij. Na wyświetlaczu pojawi się wynik - porównaj go z zaleceniami producenta twojego samochodu. Kiedy okaże się, że ciśnienie jest zbyt niskie, koniecznie dopompuj je za pomocą kompresora lub tradycyjnej pompki nożnej.

