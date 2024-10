Volvo uruchomi 130 szybkich ładowarek w całej Polsce. A co z przyszłością modeli spalinowych?

Kongres Nowej Mobilności to cykliczne wydarzenie odbywające się od 2019 roku, będące największą konferencją poświęconą tematyce zrównoważonego transportu w Europie środkowo-wschodniej. To miejsce wielu debat i paneli tematycznych, w których głos zabierają eksperci, politycy i przedstawiciele kluczowych firm. Niezmiennie, ważnym tematem dla przyszłości elektromobilności jest rozwój sieci stacji ładowania - zarówno AC, jak i DC. Co do jednego, większość ekspertów jest zgodna - infrastruktura w Polsce rozwija się za wolno, a procedury trwają zbyt długo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

eV City powered by Volvo

Program eV City powered by Volvo to inicjatywa mająca na celu wsparcie miast w dążeniu do zrównoważonej przyszłości i redukcji zanieczyszczeń powietrza. Volvo planuje budowę 130 dwustanowiskowych stacji szybkiego ładowania o mocy 175kW, co ma wspierać rozwój elektromobilności w Polsce. Kluczowym elementem programu jest współpraca z samorządami, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. W ramach programu powstał fundusz grantowy, z którego miasta mogą finansować lokalne inicjatywy poprawiające jakość życia.

Do programu dołączyły już Augustów, Ełk, Węgierska Górka, Łódź i Wrocław, a rozmowy z kolejnymi miastami są w toku. Oprócz infrastruktury ładowania, program oferuje granty na projekty wspierające ochronę środowiska, takie jak instalacje solarne czy działania edukacyjne.

Volvo aktualizuje strategię

Volvo, jako jeden z pierwszych producentów aut na świecie ogłosił, że do 2030 roku wszystkie produkowane modele będą miały napęd elektryczny. Do realizacji ambitnych planów potrzebni są także klienci, którzy będą preferowali napęd elektryczny ponad spalinowy. Na rynku jednak pojawiła się stagnacja, a sprzedaż elektryków w ostatnich miesiącach spadała niemal w całej Europie. To konsekwencja m.in. zakończenia programów dopłat do zakupu. Spowolnienie rynku aut elektrycznych skłoniło Volvo do przesunięcia swoich planów w czasie - auta z silnikami spalinowymi będą produkowane dłużej.

Trzeba reagować na to, co się dzieje na rynku. Jeżeli ludzie nie są na to gotowi w pełni, to jesteśmy tam, gdzie są nasi ludzie. Ale to nie zmienia tego, że nasza strategia jest jasna i pokazuje, gdzie będziemy. Ta strategia się nie zmienia, tylko się przesuwa.

- mówi Emil Dembiński, Prezes Volvo Car Poland

Plany na cały świat są takie, ze do 2030 roku będziemy mieli 90 proc zelektryfikowanych samochodów w naszym portfilio - czyli plug-in hybrid i elektryczne samochody. Jeśli chodzi o Polskę, to u nas nie będą to takie liczby, u nas to będzie zdecydowanie mniej.

- dodaje.