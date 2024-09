Rozpoczyna się budowa nowego odcinka S16 - drogowego kręgosłupa Warmii i Mazur

Po procesie przetargowym, który został przedłużony z powodu odwołań jednego z oferentów, wybrano w końcu wykonawcę kolejnego odcinka najważniejszej drogi dla Warmii i Mazur. Inwestycję, której koszt wyniesie ponad 507 milionów złotych i obejmie budowę ponad 11-kilometrowego odcinka trasy, wykona Budimex.

Prace będą polegały na dostosowaniu istniejącej drogi krajowej nr 16 (DK16) do standardów drogi ekspresowej poprzez budowę drugiej jezdni oraz przebudowę wybranych odcinków. W ramach projektu powstaną także nowe węzły drogowe Wójtowo i Łęgajny, które ułatwią dostęp do terenów przyległych. Węzeł Barczewo zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej, co zapewni lepsze połączenie dla mieszkańców regionu oraz poprawi komfort podróży.

Jednym z istotnych aspektów budowy będzie ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego, pozyskanego z rozbiórki obecnej DK16. Firma Budimex, zgodnie z założeniami, zamierza wbudować go w nową nawierzchnię, co pozwoli na ograniczenie kosztów i zwiększy ekologiczny aspekt inwestycji. Prace mają zakończyć się do 2028 roku, a nowa droga powinna zostać oddana do użytku w tym samym roku.

Przyspieszona modernizacja całej drogi S16

Nowa umowa jest kontynuacją modernizacji drogi krajowej nr 16. Już w czerwcu tego roku GDDKiA podpisała umowę na realizację sąsiedniego, 18-kilometrowego odcinka Barczewo – Biskupiec. Łącznie, w ramach trwającej przebudowy, blisko 30 kilometrów obecnej DK16 zostanie dostosowane do parametrów drogi ekspresowej. Ta inwestycja znacząco poprawi jakość podróży na tym odcinku, co jest istotnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury w regionie Warmii i Mazur.

Droga ekspresowa S16, stanowiąca główny kanał transportowy wschód-zachód w północno-wschodniej Polsce, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów oraz inwestorów. Modernizacja trasy poprawi przepustowość, bezpieczeństwo ruchu oraz skróci czas podróży, co przyciągnie nowych inwestorów do regionu i zwiększy jego atrakcyjność turystyczną.

Znaczenie drogi S16

Droga S16 pełni kluczową funkcję w regionalnym i krajowym systemie transportowym. Łączy najważniejsze miasta północno-wschodniej Polski, takie jak Olsztyn, Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Iława oraz Ostródę, zapewniając płynne połączenie między nimi. Trasa ma też duże znaczenie międzynarodowe, będąc najkrótszą drogą łączącą Europę Zachodnią z krajami bałtyckimi.