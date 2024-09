Jak nie stracić dotacji w programie "Mój Elektryk"? Kwity muszą się zgadzać

Program "Mój Elektryk" poprawia opłacalność zakupu samochodu zasilanego wyłącznie prądem. Osoba prywatna może otrzymać dofinansowanie w kwocie nawet 27 tys. zł. W przypadku firm możliwe jest nawet uzyskanie do 70 tys. zł. Kluczowe jest jednak to, że aby móc zachować te środki, należy spełnić wymogi nie tylko przed zakupem, ale i po okresie uzyskania tzw. trwałości przedsięwzięcia. Także i wtedy przysłowiowe kwity muszą się zgadzać.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do rozliczenia dotacji "Mój Elektryk"?

Samochód zakupiony w ramach dofinansowania w programie "Mój Elektryk" musi być zarejestrowany na terytorium Polski. Co więcej, czas jego minimalnej eksploatacji wynosi 2 lata. Oczywiście nie jest tak, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwierzy kierowcy na słowo, że dochował warunków. Musi on złożyć w tej sprawie oświadczenie. To powinno zostać napisane po zakończeniu okresu minimalnej eksploatacji określonego w umowie dotacji.

W przypadku osoby prywatnej konieczne jest dostarczenie do NFOŚiGW:

oświadczenia, które potwierdza, że przedsięwzięcie jest trwałe. Konieczne jest także potwierdzenie w tym oświadczeniu, że samochód nadal jest oznakowany specjalną naklejką, a do tego posiada ważną polisę OC i AC oraz przegląd techniczny.

zdjęcia, które przedstawia karoserię pojazdu z naniesioną na nią naklejką informującą o dofinansowaniu.

W przypadku firmy konieczne jest dostarczenie do NFOŚiGW:

oświadczenia, które potwierdza, że przedsięwzięcie jest trwałe. Musi zawierać wszystkie informacje, jak powyżej, a do tego deklarację dotyczącą aktualnego przebiegu. Jeżeli przedsiębiorca podczas starania się o środki deklarował podwyższony przebieg i korzystał z podwyższonego progu dotacji.

zdjęcia, które przedstawia karoserię pojazdu z naniesioną na nią naklejką informującą o dofinansowaniu.

zdjęcia, które przedstawia stan licznika i przebieg oraz numer VIN pojazdu.

Kluczowe jest to, że oświadczenie takie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej. Kierujący powinien zatem wskazać w nim wyłącznie prawdziwe informacje. Dane niezgodne ze stanem faktycznym mogą oznaczać nawet karę więzienia.

Co się stanie, gdy kierowca nie dostarczy dokumentów do rozliczenia dotacji?

W sytuacji, w której kierowca nie dostarczy kompletu dokumentów do NFOŚiGW po zakończeniu okresu minimalnej eksploatacji pojazdu, może zostać zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania. Będzie miał na to 14 dni. Problem dotyczy też sytuacji, w której przedsiębiorca zadeklarował podwyższony przebieg, ale go nie zrealizował. W takim przypadku po złożeniu dokumentów NFOŚiGW może go prosić o zwrot nadpłaconego dofinansowania i tym samym obniżyć próg dotacji lub zwrot wszystkich środków.