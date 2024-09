Dyrekcja niemieckiej fabryki Tesli chodzi po domach pracowników i sprawdza, czy naprawdę są chorzy

Podberlińska fabryka Tesli boryka się z poważnym problemem. Aktualnie nawet 200. pracowników zakładu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osoby te pobierają zasiłki i przedłużają L4. Szefostwo zakładu postanowiło zatem działać. Jak donosi serwis B-Z Berlin, do drzwi pracowników będących na zwolnieniu, może zapukać dyrekcja. W ten sposób sprawdzi, czy zatrudnieni rzeczywiście są chorzy.

Tesla będzie kontrolować w domach pracowników na L4

Pomysł na kontrole to wynik działania trzech czynników. Pierwszym jest skala zwolnień. 200 osób z L4 to spora liczba. Nawet w 11-tysięcznym zakładzie. Drugim jest fakt, że zwolnienia często są składane w piątki lub podczas późnych zmian. Trzeci jest taki, że szefostwo podejrzewa, iż "choroby" są symulowane. W rzeczywistości większość z osób na L4 jest zdolnych do pracy.

Sprawę kontroli pracowników na zwolnieniach lekarskich w zakładzie Tesli postanowił skomentować związek zawodowy IG Metall. Jego przedstawiciele uważają, że sama kontrola jest absurdalnym pomysłem. Dodają też, że wysoki wskaźnik zachorowań może wynikać ze zbyt dużego obciążenia pracą zatrudnionych w Tesli.

Pomysł Tesli na kontrole pracowników jest... przykry. Po prostu

Sprawa jest absurdalna? I to jak. Co więcej, dyskusyjne jest tutaj na początek zastosowanie przepisów. Czy pracodawca w ogóle ma prawo do takiej kontroli? Bardziej absurdalna moim zdaniem jest jednak postawa samej dyrekcji. Szef, który chodzi do domu pracownika i sprawdza, czy ten rzeczywiście jest chory, to nie tylko stalker. To też osoba, która – delikatnie mówiąc – ma ograniczoną ilość szacunku do swojej pracy. Takie zachowania są nieco poniżające. I to bez względu na fakt czy pracownicy rzeczywiście oszukują ze zwolnieniami, czy nie. Bo od kontrolowania zasadności zwolnień lekarskich są właściwe instytucje, a nie dyrekcja.

W tym punkcie narodził mi się jeszcze jeden pomysł. W fabryce Tesli zatrudnionych jest wielu Polaków. Ja na ich miejscu i przed pójściem na L4, zmieniłbym adres zamieszkania w dokumentach. Wpisałbym polskie dane. Ciekawe czy szefostwo zakładu w takim przypadku pofatygowałoby się np. ponad 270 kilometrów do Poznania w celu sprawdzenia prawdziwości zwolnienia lekarskiego.