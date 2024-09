Nowe przepisy, które zostały przyjęte przez Senat bez żadnych poprawek, mają za zadanie lepiej ochraniać poszkodowanych. Zmienią się m.in. sumy gwarancyjne, zarówno w przypadku nowych umów OC, jak i już obowiązujących. Co jeszcze?

Zmiany w ubezpieczeniach OC. Zostały przegłosowane bez poprawek

W środę 25 września senatorowie oddawali głosy na nowelizację ustawy dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zmiany zostały przyjęte bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek poprawek. Ich głównym założeniem jest dostosowanie prawa polskiego do norm obowiązujących w Unii. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów mechanicznych.

Wyższe sumy gwarancyjne to nie wszystko. Jakie zmiany będą wprowadzone?

W związku z nowelizacją podniesione zostaną minimalne sumy gwarancyjne. Zmiany będą dotyczyć nie tylko nowych umów, ale również tych podpisanych w przeszłości. Ile wyniosą nowe kwoty?

szkody na osobie - 29 mln 876 tys. 400 złotych,

szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia - 6 mln. 21 tys. 600 zł (bez względu na liczbę poszkodowanych).

Po wprowadzeniu zmian ubezpieczyciele będą mieli obowiązek wpłacania składek na specjalny fundusz do spraw niewypłacalności. Takie działanie ma za zadanie chronić poszkodowanych klientów w razie problemów czy upadku firm.

Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych. Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Wyborcza.pl

Jak podaje portal money.pl, dzięki zmianom poszkodowani będą mogli ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów w miejscu zamieszkania bądź siedziby. I to nawet gdy okaże się, że ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji za wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych w zdarzeniach na terytorium innych państw Unii czy pozostałych odpowiedzialne będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.