Polacy sprytnie unikają mandatów z fotoradarów. Rząd ma nowy plan jak z tym skończyć

Sieć monitorowania zachowań kierowców w Polsce jest naprawdę szeroka. Przy naszych drogach zamontowanych jest aktualnie 570 fotoradarów. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości rozrośnie się z kolei jeszcze w tym roku do 50 punktów. Skutek? W 2023 r. urządzenia zrobiły blisko miliona zdjęć. Niestety na ich podstawie udało się wystawić tylko 445 tys. mandatów. To mniej niż połowa!

Kierowcy nie odpowiadają na listy albo podają dane Ukraińców

Czemu odsetek karalności wynosi zaledwie 45 proc.? Przecież inwestujemy w nowoczesne kamery, które nawet w nocy rejestrują wyraźny wizerunek kierowcy... To jednak nie zmienia faktu, że prowadzący również potrafią być sprytni. W celu uniknięcia kary najczęściej stosują jeden z dwóch mechanizmów. Mowa o:

metodzie na Ukraińca. W takim przypadku właściciel samochodu odpowiada na wezwanie CANARD i wskazuje jako sprawcę wykroczenia osobę spoza Polski. Może to być zmyślony Ukrainiec. Polska jednostka takiej osoby ścigać nie będzie, bo nie uda się jej ustalić jej miejsca pobytu.

tym, że w ogóle nie odpowiadają na listy z CANARD. W takim przypadku jednostka kieruje sprawę do sądu. Sądy natomiast często je bagatelizują. Dobry prawnik szybko poradzi sobie z umorzeniem. To lepsze rozwiązanie od odmowy podania danych, bo za odmowę należy się mandat do 8 tys. zł.

CANARD odpowiada sprytem na spryt. Sprawdza zdjęcia w bazie dowodów

Co można poradzić na spryt kierowców? Czasami radzi sobie z nim CANARD. Może bowiem porównać zdjęcie kierowcy z fotoradaru z fotografią właściciela pojazdu pochodzącą z rejestru dowodów. Takie porównanie może ujawnić, że wbrew deklaracji posiadacza pojazdu, auta wcale nie prowadził mityczny Dymitra z Kijowa. A wtedy pojawia się zarzut za składanie fałszywych zeznań, wyrok w zawieszeniu i kara za wykroczenie.

Albo wskazanie sprawcy, albo kara administracyjna. Pomysł powraca

Państwo prawa nie powinno jednak odpowiadać sprytem na spryt. Powinny pojawić się w tym zakresie określone regulacje. I taki pomysł ma właśnie resort infrastruktury. Chce wrócić do koncepcji, która wcale nie jest nowa i była omawiana m.in. przez poprzedni rząd. Chodzi o to, aby właściciel auta uwiecznionego przez fotoradar dostawał wezwanie do wskazania kierowcy i miał krótki czas na udzielenie odpowiedzi. Mowa jest np. o 14 dniach. Jeżeli postanowi zbyć "milczeniem" taką korespondencję, z automatu dostanie karę administracyjną odpowiadającą wysokości mandatu za przekroczenie prędkości.

Pójście tym tropem, zwłaszcza w świetle ostatnich tragicznych wypadków w Polsce związanych z prędkości, wydaje się uzasadnione. Pozostaje tylko jedna kwestia. Sprytnego ujęcia tego w przepisach. Tak, aby regulacje w tym zakresie oparły się już podnoszonemu zarzutowi niekonstytucyjności.