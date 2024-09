Łada 2107 i czasy Rambo oraz Afganistanu. Oto król rosyjskich dróg, który nie chce odejść

Rosyjski rynek motoryzacyjny jest wyjątkowo ciekawy. Kraj, który coraz mocniej pogrąża się w międzynarodowej izolacji zaskakuje statystykami sprzedaży nowych jak i używanych samochodów. Nie jest bowiem tajemnicą, że Federacja Rosyjska wyraźnie ugina się pod naporem inwazji nowych chińskich samochodów, a krajowy przemysł motoryzacyjny radzi sobie coraz gorzej. Wedle prognoz instytutu Autostat w 2024 r. Chińczycy zbliżą się do granicy miliona nowych aut. Szacowana sprzedaż sięgnie ponad 900 tys. pojazdów. Czołowa trójka to marki wciąż słabo znane w Polsce: Haval (już sprzedał ponad 116 tys. pojazdów), Chery (ok. 102 tys.) i Geely (po 8 miesiącach sprzedano ponad 96 tys.).

Oczywiście nowe samochody to nie wszystko. Równie ważny jest rynek używanych pojazdów. A na nim króluje samochód, który po latach wrócił na szczyt. To leciwa i przeraźliwie przestarzała Łada 2107. To auto, które debiutowało w czasach wojny w Afganistanie i pierwszych filmów z serii Rambo z Sylvestrem Stallone w roli głównej. Pod względem konstrukcji to technika z lat 70. Nie ma zatem szans na tak oczywiste elementy współczesnych aut jak układ antypoślizgowy ABS czy ESP albo jakiekolwiek poduszki powietrzne.

Łada, Kia i Hyundai. Jest też Toyota

Stara Łada 2107 znana jako cemepka (siemiorka, siódemka) utrzymuje się na podium rynku aut używanych już siódmy miesiąc z rzędu. Przez pierwsze osiem miesięcy 2024 r. Rosjanie zarejestrowali ponad 87 tys. używanych 2107. Na podium znalazły się jeszcze Kia Rio (ponad 79 tys. samochodów) i Hyundai Solaris (76 tys. aut). Równie ciekawie wygląda tegoroczny ranking marek używanych aut w Federacji Rosyjskiej Rządzi w nim Łada, która uzyskała ponad 952 tys. rejestracji. Na drugim miejscu uplasowała się Toyota (ponad 400 tys. sztuk). Ostatnie miejsce na podium należy zaś do koreańskiej Kia (ponad 222 tys. egz.).

Powrót Łady 2107 na tron jest tym bardziej zaskakujący, że samochód wycofano z produkcji wiele lat temu. Ostatnie egzemplarze powstały w 2012 r. w fabryce w Iżewsku (Rosja) oraz dwóch zakładach na terenie Ukrainy (Łuck i Zaporoże). Niestety nie wyjaśniono czy na rosyjskim rynku można łatwo trafić na roczniki nowsze niż 2012. Jeszcze przez 5 lat (do 2017 r.) składano Łady 2107 w Egipcie. Zważywszy na to, że w czasach zachodnich sankcji Rosjanie na potęgę importują auta z różnych krajów, to Egipt może się wydawać całkiem atrakcyjną lokalizacją. Trudno uwierzyć, nieprawdaż?