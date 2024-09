Początek jesieni, kiedy na zewnątrz wciąż jest stosunkowo ciepło i jasno, to doskonała pora by zabrać się za przygotowywanie pojazdu do zimy. Na co warto zwrócić szczególną uwagę i zadbać już teraz, by potem nie tkwić na mrozie?

Co zrobić w aucie przed zimą? Zacznij od najważniejszego

Przygotowania pojazdu do zimy zacznij od naładowania akumulatora, a przedłużysz jego żywotność. Warto zrobić to już po upałach, które mają na niego wyjątkowo niekorzystny wpływ. W przeciwnym wypadku, gdy przyjdzie ochłodzenie, możesz nie zauważyć, że coś z nim nie tak, a wraz z mrozem może po prostu paść. Oprócz tego skontroluj i umyj lampy. Pamiętaj, że w okresie jesiennym coraz szybciej zapada zmrok, a warunki bywają wyjątkowo niekorzystne, dlatego warto o to zadbać. Oczywiście gdy temperatury spadną, nie zapomnij też o wymianie płynu do spryskiwaczy oraz przede wszystkim opon, choć na to masz jeszcze trochę czasu.

Jak przygotować auto na mrozy? Zabierz się za to już teraz

Kolejną czynnością powinno być zwrócenie szczególnej uwagi na nadwozie i podwozie, a przede wszystkim upewnienie się, czy nie pojawiła się rdza. Zimą, kiedy na zewnątrz panuje duża wilgoć, nie brakuje śniegu, opadów deszczu i brudu łatwo o pogłębienie korozji. Dlatego dokładnie skontroluj lakier, a jeśli zauważysz odpryski czy pęcherze, zabezpiecz je już teraz. Sprawdź też, czy nie doszło do nieszczelności nadwozia, w przeciwnym wypadku zimą może czekać cię nieprzyjemna niespodzianka w postaci wody w pojeździe i ciągłego parowania szyb. Z innych rzeczy warto również sprawdzić stan uszczelek.

Jak przygotować samochód do zimy? Czas na porządki

Gdy temperatury za oknem spadają, rzadziej korzystamy z klimatyzacji w pojeździe. Dlatego jesień to również dobry moment na jej serwis. Zabierz się za to zanim na zewnątrz zapanuje wszechobecna wilgoć, a nie pożałujesz. Tym bardziej że w tym okresie raczej nie będziesz musiał stać w kolejce. Dodatkowo warto przeprowadzić ozonowanie wnętrza i ogólnie generalnie porządki. Wypierz lub wymyj dywaniki i odkurz wnętrze, by pozbyć się wszystkich paprochów. Od razu będzie przyjemniej. Bez marznięcia z odkurzaczem na zewnątrz. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.