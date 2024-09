Zakład w Pampelunie, który od 1984 roku wyprodukował 8,4 miliona egzemplarzy Polo, w 2026 roku rozpocznie produkcję dwóch elektrycznych SUV-ów – jednego pod marką Volkswagen, a drugiego dla czeskiej marki Skoda. Modele te będą oparte na skróconej wersji platformy MEB, dedykowanej pojazdom elektrycznym. Skoda planuje nazwać swój model Epiq, a jego cena początkowa ma wynosić 25 000 euro. VW natomiast zaprezentował wcześniej szkic swojego wariantu SUV-a pod roboczą nazwą ID2all.

Koniec europejskiego Polo, ale model nie znika

Pomimo zakończenia produkcji Polo w Europie, model pozostanie dostępny na rynku. W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku Volkswagen sprzedał 90 107 egzemplarzy tego modelu, co czyni go ósmym najlepiej sprzedającym się małym samochodem w Europie. Jednak popularność Polo znacznie spadła w porównaniu do sytuacji sprzed dekady, kiedy to sprzedaż była prawie dwukrotnie wyższa. Wzrost zainteresowania małymi SUV-ami, takimi jak VW T-Roc i T-Cross, przyczynił się do tego spadku.

Ostatni egzemplarz Polo, który zjechał z taśmy produkcyjnej w Pampelunie w lipcu 2023 roku, to wersja Life w niebieskim kolorze, z silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Od teraz Polo będzie produkowane wyłącznie w zakładzie Volkswagena w Kariega w Republice Południowej Afryki, co oznacza koniec europejskiej produkcji jednego z najpopularniejszych modeli niemieckiej marki. Fabryka w Kariega produkuje samochody dla grupy VW od 1951 roku. Przez ostanie lata powstawał tam nie tylko zwykły Polo, ale także jego tańszy wariant – Polo Vivo, bazujący na poprzedniej generacji modelu. Według Bestsellingcarsblog.com Polo Vivo było najlepiej sprzedającym się samochodem w RPA w sierpniu.