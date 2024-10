Szyby znów zaczynają parować. Prawie 55 proc. naszych czytelników nie wie, co zrobić

Wielu kierowców boryka się z problemem parujących szyb zimą, ponieważ nie wiedzą, jakiego powietrza należy użyć, by odparowały. Okazuje się, że sytuacja nie jest tak prosta jak się wydaje, a w jednym z naszych quizów większość odpowiedzi na to zagadnienie była błędna. Znajdziesz go TUTAJ. O co dokładnie chodzi?

Jakie powietrze, żeby odparowały szyby? Ponad połowa czytelników odpowiedziała błędnie

Na dzień 19 września 2024 roku w quizie na pytanie, jakiego powietrza użyć, by odparowały szyby, odpowiedziało 13132 osób. Daliśmy jedynie dwa warianty odpowiedzi:

Ciepłe;

Zimne.

Prawidłową odpowiedzią jest ta pierwsza. Jako że błędnie odpowiedziało aż 54,9 procent osób, postanowiliśmy nieco odświeżyć waszą wiedzę przed nadchodzącą jesienią i zimą. Dzięki temu nie będziesz musiał się zastanawiać i w mgnieniu oka podejmiesz dobrą decyzję, gdy zauważysz, że szyby parują. Ale jak to działa?

Jak ustawić ogrzewanie, żeby szyby nie parowały? Działanie ma ogromne znaczenie

Działanie na zaparowane szyby jest bardzo proste. Jeśli problem już wystąpił, wystarczy, że włączysz ciepły nawiew. Ten szybko usunie wilgoć, a szyby odparują. Z kolei w przypadku gdy wybierzesz zimny, tylko dodatkowo pogłębisz problem. Wszystko dlatego, że zadziała on dobrze na szyby jedynie prewencyjnie, zanim problem wystąpi, bo zapobiegnie kondensacji wilgoci. Gdy będzie "po ptakach", w niczym już nie pomoże.

Pamiętaj, że utrzymanie przejrzystości szyb w samochodzie w każdym okresie jest bardzo ważne. Kierowca powinien mieć pełną, niczym niezakłóconą widoczność, dzięki której uniknie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.