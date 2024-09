Czujesz te wibracje? No to lepiej się zatrzymaj. Chodzi o bezpieczeństwo

Wibracje odczuwane w trakcie jazdy raczej nie świadczą o niczym dobrym. Zwłaszcza jeśli wcześniej nie występowały, a do tego z czasem narastają i są coraz bardziej uciążliwe. Jeśli ich doświadczysz, najbezpieczniej będzie od razu zatrzymać samochód. Dzięki temu możliwe, że uda ci się sporo zaoszczędzić. O co chodzi? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Droga Transfogarska i nowy Hyundai SANTA FE - połączenie idealne? [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Co może powodować wibracje w samochodzie? Raczej nie jest to nic dobrego

Do najczęstszych powodów wibracji w samochodzie należy za małe ciśnienie w oponach lub ich uszkodzenia mechaniczne, takie jak skrzywione felgi, wybrzuszenia czy inne odkształcenia. Może też chodzić o coś, czego na pierwszy rzut oka nie zauważysz, czyli o poluzowane śruby w kole.

Wibracje są wtedy często delikatne, jeśli jedziemy ze średnią prędkością, a gdy przyspieszamy, zanikają. Gdy jednak prędkość maleje, znowu się pojawiają. Trzęsienie się całego samochodu może oznaczać, że kłopot występuje w tylnym kole, a trzęsienie kierownicy wskazuje zazwyczaj na problem z przednim.

Zatrzymaj powoli i płynnie samochód, a gdy się tak stanie, złap każde z nich u góry i zacznij ciągnąć do siebie i z powrotem. Jeśli czujesz jakąś różnicę względem pozostałych, prawdopodobnie chodzi o to konkretne koło, które nie jest dokręcone. Klucz do dokręcania zapewne masz w bagażniku w schowku pod podłogą lub w jego ściance.

samochód/parking/opona/skręcone koła Sinenkiy / Getty Images/istock.com

Czy opony mogą powodować wibracje? Lepiej upewnij się, że mechanik je dokręcił

Czasem zdarza się, że kłopot pojawia się po wizycie u mechanika. Chodzi o nic więcej niż o to, że podczas naprawy, specjalista po prostu mógł zapomnieć o dokręceniu. Odbierając pojazd, upewnij się najlepiej od razu, że to zrobił, dzięki czemu unikniesz potencjalnego problemu w przyszłości. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.