Volkswagen zwija nie tylko europejskie fabryki. To koniec zakładu w Chinach

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Volkswagen jest kolosem, którego nic nie jest w stanie poruszyć. Okazuje się jednak, że z biegiem lat i wraz ze zmianami w kwestii polityki klimatycznej, niemiecki gigant powoli popada w ruinę. Niedawne doniesienia dotyczące masowych zwolnień oraz zamknięcia dwóch fabryk w Niemczech zaszokowały opinię publiczną. Niepokojące wieści płyną też z Chin. Tam również Volkswagen nie radzi sobie najlepiej.

Volkswagen zamyka fabrykę w Chinach

Volkswagen wraz z chińskim SAIC już od czterech dekad współtworzą spółkę joint venture. Jej owocem była m.in. fabryka w Nankin, w której produkowany jest Passat oraz niektóre modele Skody. Po wielu pomyślnych dla oby podmiotów latach przyszedł jednak czas na zamknięcie wrót zakładu, do czego dojdzie prawdopodobnie już w przyszłym roku. Powód? Słabnący popyt na samochody spalinowe. Chińczycy masowo przesiadają się na samochody elektryczne rodzimych marek, przez co niemieccy producenci muszą zamykać podwoje swoich zakładów.

W przypadku Volkswagena sprawa ma się bardzo nieciekawie. Niemiecki gigant od 2018 roku regularnie odnotowuje spadki sprzedaży swoich pojazdów, co niesie za sobą naturalnie obniżenie wolumenu produkcyjnego. W pierwszej połowie 2024 roku sprzedaż spadła o 7,4 proc. Warto zaznaczyć, że jeszcze sześć lat temu produkcja osiągnęła rekordowy poziom ponad 4 mln pojazdów, po czym zaczęła wyraźnie spadać. W 2021 roku wyprodukowano niecałe 3 mln aut. Prognozy na ten rok wskazują, że Volkswagen może powtórzyć ten wynik, co stawia go w bardzo trudnej sytuacji.

Dwa lata temu spółka musiała wstrzymać produkcję w jednym z dwóch zakładów w Szanghaju. Co więcej, zamknięcie grozi również fabryce w Ningbo, gdzie produkowane są głównie modele Skody. Od kilku miesięcy stoi on nieczynny, przez co władze koncernu rozważają jego likwidację. Jak przekazali agencji Bloomberg przedstawiciele chińskiego oddziału Volkswagena "wszystkie fabryki spółki SAIC Volkswagen działają normalnie zgodnie z wymaganiami rynku i prognozami", jednak ze względu na większe zapotrzebowanie na samochody elektryczne "krok po kroku przekształcają również produkcję pojazdów i fabryki podzespołów".

Volkswagen zwalnia pracowników

Warto dodać, że Volkswagen planuje także grupowe zwolnienia w obrębie swoich zakładów. Mowa o fabrykach tak Volkswagena jak również Audi. Wszystko ze względu na cięcia kosztów - do 2027 roku niemiecki gigant chce zaoszczędzić 20 proc. dotychczasowych wydatków. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, przyszłość niemieckiego koncernu nie rysuje się w różowych barwach. Wystarczy wspomnieć, że po 15 latach dominacji na chińskim rynku niemiecki koncern stracił pozycję lidera na rzecz BYD...