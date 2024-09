Będzie płacz i zgrzytanie zębami. Rusza zmasowana akcja policji. Potrwa tydzień

Startujemy właśnie z Europejskim Dniem Mobilności. A to oznacza, że szczególnie aktualne staną się nie tylko tematy dotyczące zeroemisyjnych środków transportu. Na tapet powróci też kwestia bezpieczeństwa na drogach. Kluczowa będzie Wizja Zero, która zakłada redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera.

Prędkość i kwestia pieszych na celowniku policji

Między 16 a 22 września 2024 r. w całej Europie zorganizowane zostaną Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach kampanii ROADPOL. Podstawą kampanii staną się oczywiście spoty reklamowe. W nich promowane będą bezpieczne zachowania wśród kierowców i pieszych. Na tym jednak nie koniec. Bo do przyszłej niedzieli użytkownicy ruchu drogowego mogą się spodziewać jeszcze jednej rzeczy. Mowa o wzmożonych kontrolach ruchu drogowego. Policjanci rzucą na drogi wszystkie siły. Pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy.

Funkcjonariusze w czasie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego skupią się przede wszystkim na trzech typach nieprawidłowych zachowań kierujących. Mowa o:

agresji drogowej, która prowadzi do ryzykownych zachowań.

przekraczaniu dozwolonej szybkości jazdy, zwłaszcza w terenie zabudowanym.

zachowaniach w stosunku do pieszych.

Prędkość i pierwszeństwo pieszych. To główne przyczyny wypadków

Powyższe bloki tematyczne nie zostały wybrane przypadkowo. To bowiem one najczęściej stanowią przyczynę wypadków drogowych w Polsce i to one w głównej mierze generują coroczny wskaźnik ofiar śmiertelnych. Jeden na pięć wypadków to wynik niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego. Jeden na dziesięć wynika z nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zsumowane statystyki są tragiczne. W 2023 r. na polskich drogach zginęły 1893 osoby. To oznacza, że każdej doby śmierć ponosiło 5 osób.

Zejście z liczby blisko 1900 zgonów na zero wymaga drastycznych działań. Dlatego w startującym tygodniu kierowcy nie powinni spodziewać się pobłażliwości policjantów. Ci będą wyłapywać negatywne zachowania i z pewnością surowo je karać. Słowo "surowo" jest tu kluczowe. Bo za wykroczenia przeciwko pieszym czy prędkość kierowca może dostać wielotysięczny mandat, a do tego 15 punktów karnych.

Nawet 2500 zł za prędkość i 1500 zł za pieszego

Podczas Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego policjanci mogą skorzystać z szerokiego katalog kar przewidzianych dla kierowców przez taryfikator mandatów. Na liście warto wymienić m.in.:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – mandat 1500 zł i 15 punktów karnych.

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – mandat 1500 zł i 15 punktów karnych.

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – mandat 1500 zł i 15 punktów karnych.

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych.

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych.

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych.

W tygodniu bezpieczeństwa mogą posypać się także prawa jazdy

W tygodniu bezpieczeństwa mogą posypać się także prawa jazdy

Surowe mandaty to za mało? Policjanci mają jeszcze jednego asa w rękawie. Tym jest oczywiście odebranie prawa jazdy.