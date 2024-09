Jesienią oraz zimą wielu kierowców musi zmagać się z uporczywym problemem, jakim są nagminnie parujące szyby w samochodzie. By mu przeciwdziałać, nierzadko zaopatrują się z drogie i profesjonalne preparaty. Tymczasem wystarczy znacznie prostsze rozwiązanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieoczywiste wykroczenia, za które możesz dostać mandat. Bądź mądry przed szkodą!

Jak szybko pozbyć się zaparowanej szyby? Zrób to, zanim wyruszysz

Parujące szyby w samochodzie to nie tylko problem natury estetycznej, ale przede wszystkim realne zagrożenie zarówno dla osób w pojeździe, jak i innych uczestników ruchu. Wszystko dlatego, iż znacznie ograniczają widoczność kierowcy, przez co nietrudno o wypadek. Dlatego jeśli wejdziesz rano do samochodu, na którego szybie pojawiła się para, włącz klimatyzację bądź ogrzewanie i poczekaj, aż zniknie. Dopiero wtedy wyrusz, po drodze zahaczając o sklep spożywczy. Znajdziesz tam niepozorne warzywo, dzięki któremu zażegnasz kłopot na długo.

Co zrobić, żeby nie parowały szyby w samochodzie w środku? Domowy trik

Ziemniaki to niewątpliwie jedne z ulubionych warzyw Polaków. Okazuje się, że są nie tylko pyszne, ale i przydatne. Zwłaszcza jeśli chodzi o parujące szyby. Wszystko ze względu na zawartość skrobi, która tworzy barierę między szkłem a wilgocią, dzięki czemu parowanie nie występuje. Dlatego jeśli zmagasz się z tym problemem, weź do samochodu jednego surowego ziemniaka. Co dalej?

Przekrój go, następnie wilgotną częścią dokładnie przetrzyj szyby i lusterka. Ważne, aby pozostał na nich sok. Zostaw do wyschnięcia. Wystarczy kilka minut, jednak pamiętaj, by w tym czasie nie dotykać szkła. Po wszystkim zbierz nadmiarowy sok, po czym wypoleruj szyby z pomocą ścierki z mikrofibry.

Z pozoru niecodzienna i prosta czynność sprawi, że przez najbliższy czas para w samochodzie nie będzie problemem. Oprócz tego w razie opadów deszczu na szybach nie będą zatrzymywały się też kropelki wody. Warto tylko wiedzieć, że czynność tę należy systematycznie powtarzać.

PORADA! Jeśli obie połówki są już brudne na wierzchu, pamiętaj, że możesz odkrajać po plasterku ziemniaka. Dzięki temu naprawdę spokojnie wystarczy jeden do ogarnięcia całego pojazdu.

Wilgoć w aucie i zaparowane szyby to zmora wielu kierowców. Jak temu zaradzić? Zdjęcie ilustracyjne istock / dies-irae

Jak zrobić samemu pochłaniacz wilgoci do auta? Wystarczą produkty z kuchni

W okresie jesienno-zimowym warto zadbać o jeszcze jeden aspekt związany z samochodem. Mowa oczywiście o nadmiarowej wilgoci. Jeśli zbiera się również w twoim pojeździe, zostaw w nim torebkę czarnej herbaty lub saszetkę z:

sodą oczyszczoną,

solą,

ryżem.

Będą skutecznie pochłaniać wodę. Ważne tylko, aby regularnie je wymieniać. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.