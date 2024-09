Ile CO2 wyemitowała Taylor Swift w 2023 roku? Tyle, co 20 tys. śmiertelników

Gwiazdy lubią zajmować głos na temat ważnych spraw. Jedną z nich jest m.in. ratowanie klimatu. Jeszcze mocniej cenią sobie jednak luksus. Zwłaszcza podróżowania. Dla przykładu Taylor Swift uwielbia przemieszczać się swoim prywatnym odrzutowcem. Do tego stopnia, że nawet z tego powodu stała się obiektem żartów i memów.

Jedna Taylor Swift emituje tyle CO2, co 20 tys. osób

Podróżowanie prywatnym odrzutowcem brzmi niewinnie. Prawda jest jednak taka, że tworzy potężne obciążenie dla atmosfery. Już jeden lot jest znaczący. Taylor odbyła ich jednak kilkadziesiąt. I to tylko w 2023 r. Według wyliczeń w ten sposób mogła wyemitować od 8 000 do 10 000 ton CO2. Przeciętny człowiek w tym samym czasie odpowiadał za emisję wynoszącą od 0,5 do 20 ton CO2. To oznacza, że Swift okazała się w 2023 r. nawet 20 000 razy bardziej szkodliwa dla środowiska od przeciętnego śmiertelnika. A to dopiero początek mało korzystnych dla artystki statystyk.

Hybryda musiałaby zrobić 100 mln km, aby pobić wynik odrzutowca Swift

Przełóżmy emisję CO2 prywatnego odrzutowca Taylor Swift na rynek samochodów. Nietrudno wyliczyć, że 10 000 ton CO2 oznaczają mniej więcej tyle, że:

Fiat 500 Hybrid, który emituje 88 g CO2 na każdy pokonany km, aby zanieczyścić środowisko w takim samym stopniu jak samolot piosenkarki, musiałby przejechać dystans wynoszący blisko 114 mln km. Zakładając, że taka Pięćsetka pokonuje 15 tys. km rocznie, to oznaczałoby, że do pobicia wyniku Swift konieczny byłby park składający się z 7575 małych Fiacików.

Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid, która emituje 100 g CO2 na każdy pokonany km, do pobicia wyniku uzyskanego przez samolot Swift, musiałaby pokonać równe 100 mln km. Gdyby ta sama Corolla pokonywała 20 tys. km rocznie, konieczne byłoby 5 tys. takich pojazdów.

Powyższe wyniki są szokujące. I piszę to bez odrobiny przesady. A na tym nie kończą się moje kalkulacje. Bo postanowiłem wyciągnąć też mocniejsze działa motoryzacyjne. Za podstawę wyliczenia weźmy bowiem Hummera H2 z 6,2-litrowym, wolnossącym silnikiem V8. Ten emituje już 512 g CO2 na każdy km. To nadal oznacza, że aby amerykański SUV był bardziej szkodliwy dla środowiska od samolotu Swift, musiałby pokonać w rok 19,5 mln km.

Z jakiego odrzutowca korzysta Taylor Swift?

Samolot Swift sieje powietrzne spustoszenie. O jakim zatem modelu mowa? Doniesienia medialne wskazują, że amerykańska piosenkarka użytkuje Dassaulta Falcon 7X. Taki odrzutowiec kosztuje 54 mln dolarów. Cena wynika z faktu, że mówimy o samolocie biznesowym dalekiego zasięgu. Ma ponad 26 m rozpiętości skrzydeł i 23 m długości. Dodatkowo jest w stanie osiągnąć w powietrzu prędkość 953 km/h. Na jego napęd składają się silniki Pratt & Whitney Canada PW307A.