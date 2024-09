Wodór z problemami. Stanęły wodorowe pociągi w Niemczech. Powód? Zaskakujący

Diesel zamiast wodoru w Niemczech. Zaskakujące, nieprawdaż? Zastępcze spalinowe pociągi wróciły we wrześniu 2024 r. na słynną regionalną linię kolejową RB33 Cuxhaven – Bremerhaven – Bremervorde - Buxtehude, na której od 2018 r. jeździły wyłącznie pociągi wodorowe Coradia iLint (poszycia do składu produkowane są w Polsce) przewoźnika EVB (Elbe-Weser). Wszystkie nowoczesne składy (14 pociągów) przystosowane do wodoru (technika ogniw paliwowych) trafiły na bocznice.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Pawlak, prezes Toyota Centra Europe: Okazją do rozwoju jest zmiana. Zainwestujmy w wodór [AUTOPROMOCJA]

Skąd taka decyzja? To nie jest wina przewoźnika ani awaria nowoczesnych pociągów. Okazało się, że zawinił dostawca paliwa. Na skutek awarii wyczerpały się bieżące zapasy wodoru u dostawcy, a to, co pozostało w ramach innych dostaw to zbyt mało, by utrzymać kursowanie nowoczesnych pociągów. Szacowany zasięg przekracza 1,1 tys. km co w praktyce oznacza, że jeden pociąg może jeździć przez cały dzień bez potrzeby dodatkowego tankowania.

Wodorowe pociągi Alstom w EVB w Niemczech Alstom

Wodorowe pociągi Alstom w EVB w Niemczech Alstom

Zabrakło wodoru. Plany awaryjne

Problem jest dość poważny, gdyż sam przewoźnik oficjalnie przyznał, że dotychczas wykorzystywane źródło dostaw jest obecnie niedostępne i nie wiadomo jak długo potrwa przerwa. Na szczęście jest zastępczy dostawca, ale nie podano szczegółów na temat harmonogramu i wznowienia kursowania pociągów H2. Koleje EVB mają jednak jeszcze inny plan.

Niemiecki przewoźnik Elbe-Weser nie kryje, że pracuje także nad rozpoczęciem własnej produkcji wodoru z zielonej energii elektrycznej. W realizacji jest bowiem inwestycja w Bremervorde, w którym zaplanowano pierwszą na świecie stację tankowania wodoru dla pociągów pasażerskich. Budowę rozpoczęto w drugiej połowie 2020 r. Szacowane zdolności produkcyjne to 1,6 tys. kg wodoru na dobę.