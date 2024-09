Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosiły prace nad wdrożeniem nowej usługi AML, która znacznie usprawni działania służb ratunkowych. Projekt, który właśnie uzyskał akceptację Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, ma na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli, umożliwiając szybsze i dokładniejsze lokalizowanie osób potrzebujących pomocy.

Advanced Mobile Location (AML) - jak to działa?

Advanced Mobile Location (AML) to technologia, która automatycznie przekazuje dane o lokalizacji telefonu, z którego wykonywane jest połączenie na numer alarmowy, np. 112. Rozwiązanie to działa bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji, przesyłając dane GPS, sieci komórkowych i Wi-Fi do służb ratunkowych. Lokalizacja ustalana jest z dokładnością do 5 metrów na zewnątrz i 25 metrów wewnątrz budynków, co znacznie ułatwia szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia.

Plan wdrożenia AML w Polsce

Kolejnym krokiem w uruchomieniu AML w Polsce jest pozyskanie środków unijnych na realizację projektu, którego koszt wyceniono na 32,6 mln zł. Wdrożenie usługi planowane jest na rok 2027, a technologia będzie dostępna dla wszystkich centrów powiadamiania ratunkowego, w tym ochotniczych służb ratowniczych.

Podstawą prawną do wprowadzenia AML jest ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej, która wejdzie w życie na początku listopada 2024 roku. Regulacje te realizują unijną dyrektywę ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, zobowiązując kraje członkowskie do natychmiastowego przekazywania dokładnych danych lokalizacyjnych przy połączeniach alarmowych.

AML a bezpieczeństwo danych i prywatność Polaków

Tu trzeba uspokoić wszystkich, którzy będą bali się o swoją prywatność. Według zapowiedzi AML ma działać wyłącznie w przypadku połączeń na numery alarmowe, a dane lokalizacyjne będą dostępne jedynie dla służb ratunkowych. Technologia ta ma być w pełni bezpieczna dla użytkowników i zgodna z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Według resortu cyfryzacji wdrożenie AML w Polsce przyczyni się do znacznego skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych, co bezpośrednio wpłynie na skuteczność w ratowaniu życia i zdrowia obywateli. Szczególnie istotne będzie to dla służb działających w trudnym terenie, takich jak GOPR i TOPR, gdzie szybka i precyzyjna lokalizacja osób potrzebujących pomocy ma kluczowe znaczenie.