Jak Polacy korzystają z autostradowych bramek? Niektórzy tak, że trafili na STOP CHAM

W XXI wieku również w Polsce stawiamy na wygodę i zdalne płatności. W ten sposób można załatwić nawet opłaty za jazdę krajowymi autostradami tam, gdzie jest wymagana. Wystarczy, że kierowca podepnie numer rejestracyjny pojazdu i konto bankowe do systemu płatności. W takim przypadku bramka na A1 czy A4 otworzy się automatycznie, a określona suma po prostu zniknie z rachunku kierującego. Proste, szybkie i niepowodujące dużych korków.

Bramki z płatnością zdalną na autostradach nadal są problemem dla kierowców

Napisałem prawie, bo do tej pory raz na jakiś czas zdarza się, że do bramek dedykowanych wyłącznie zdalnym płatnościom podjeżdżają pojazdy, które nie są podpięte do systemu. Skutek? Bramka nie otwiera się, kierujący musi wycofywać i przestawiać pojazd pod inną bramkę. W rezultacie osoby, które są zarejestrowane w systemie, nie mogą szybko pojechać dalej. Muszą oczekiwać na możliwość wjazdu na płatną trasę, mimo że nie powinni tego robić. To powoduje niepotrzebne opóźnienia i potęguje poziom drogowej złości czy też agresji.

Do takiej właśnie sytuacji doszło ostatnio na autostradzie A1. Została ona zarejestrowana przez pokładową kamerę w jednym z aut. Błąd kierowcy czarnej Kii na tyle rozzłościł kierującego, że ten postanowił udostępnić nagranie zespołowi kanału Stop Cham w serwisie YouTube. Trzeba przyznać, że oglądanie tego filmu prowadzi do kilku ciekawych wniosków.

Wjechał "na wydrę" i zablokował bramkę. Ignorancja to mało powiedziane

Pomyłka? Powiedzmy, że ta jest możliwa, chociaż mało prawdopodobna. Może kierowca Kii nie wiedział jak działa system płatności AmberGO, choć warto zaznaczyć, że jest stosowany od dobrych kilku lat. Powiem więcej, bramki dedykowane płatności przez kamerę są naprawdę dobrze oznakowane, więc nie tu leży wina. To jednak dopiero pierwszy z problemów, które wywołał kierowca kii. Później zrobił prawdziwe "kombo". Jego pojazd nie miał numeru rejestracyjnego podpiętego pod system zdalnych płatności. Przekonał się o tym zaraz po tym, jak wymusił pierwszeństwo na kierowcy nagrywającym to zdarzenie. Wjechał mu przed maskę bez kierunkowskazu. Następnie zmusił go do czekania, aż się wycofa spod bramki, która się oczywiście nie otworzyła. To zatem nie była kwestia zwykłej niewiedzy, a raczej ignorowania praw innych użytkowników tej autostrady.

A1 jest darmowa. Ale nawet wtedy automatyczne bramki się nie otwierają bez rejestracji

Trudno też jest uwierzyć, że Kia Ceed pierwszej generacji to pojazd służbowy. Skoro auto jest prywatne, czemu prowadzący nie podpiął go do systemu? To trudno wyjaśnić. Pewnie decyduje o tym jakaś teoria spiskowa lub np. brak konta bankowego.

Łatwiej zrozumieć jednak zasadę błędu tego kierującego. Pewnie założył, że skoro opłaty na A1 dla samochodów osobowych zostały chwilowo zlikwidowane, nie ma znaczenia, do której bramki podjedzie. A znaczenie mimo wszystko ma. bo bez podpięcia do systemu płatności AmberGO, nawet darmowy przejazd skończy się zablokowaniem bramki, o czym informuje operator autostrady A1. Bez niego się nie się otworzy, o czym przekonał się kierowca kii. Bez tego kamera automatycznie nie rozpoznaje typu auta i nie może go zakwalifikować do grupy zasługującej na darmowy przejazd. System nie wie, że osobowej Kii on się należy. Kamera reaguje tylko na te pojazdy, które trafiły do obsługiwanej przez nią bazy. Proste, ale nie dla każdego. Być może opis tej procedury powinien być bardziej dosłowny. Co o tym sądzicie?