Masz miejsce garażowe w budynku wielorodzinnym i uważasz, że płacisz za duży podatek? To zerknij do wykazu nowych aktów prawnych. W bazie rządowego centrum legislacji można znaleźć projekt (numer wykazu UD72) ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Pierwsza wersja dokumentu została udostępniona jeszcze w czerwcu 2024 r. Ostatnie zmiany wprowadzono na początku września.

Wszystko m.in. z powodu sprawy, którą zajął się Trybunał Konstytucyjny (orzeczenie z października 2023 r.). Sędziowie zakwestionowali zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości. Ten zaś jest naliczany odmiennie dla miejsca garażowego – różnica jest wielokrotna! Kluczowy jest stan prawny.

Miejsce garażowe. Jaki status prawny?

Od początku nowego roku będzie zatem można sporo zaoszczędzić (przynajmniej niektórzy). Rząd planuje ujednolicenie opodatkowania "wszystkich pomieszczeń do przechowywania pojazdów znajdujących się w budynkach mieszkalnych" (wliczając w to miejsce na rowery). W praktyce oznacza to uznanie wszystkich miejsc garażowych w budynkach wielorodzinnych za część mieszkalną budynku zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (akt z 12 stycznia 1991 r.).

"W efekcie tej zmiany wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych będą opodatkowane jednakową stawką. W ten sposób zostanie wyeliminowane zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym, czy miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego" – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Zdążysz ze zgłoszeniem? Wedle projektu masz czas do 31 stycznia 2025 r.

Zmiany w przepisach wiążą się z nowym obowiązkiem w zakresie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Obejmie współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

„W związku z wejściem w życie regulacji skutkującej opodatkowaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych obniżoną stawką podatku od nieruchomości, konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w Informacji IN-1 w powierzchni użytkowej budynków pozostałych"

Ile zatem zapłacisz w przyszłym roku? To zależy, gdzie mieszkasz, gdyż to samorządy decydują o stawce w widełkach wskazanych przez Ministerstwo Finansów. Według informacji serwisu portalsamorządowy.pl stawki niższe od maksymalnej obowiązują w 2024 r. m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Opolu czy Zielonej Górze. Stawki maksymalne stosują zaś m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa czy Wrocław. W przyszłym roku widełki wzrosną o ok. 3 proc. Jeszcze jesienią poznamy zatem stawki w poszczególnych gminach.