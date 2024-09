W ostatnich latach miejsce to stało się jedną z głównych atrakcji turystycznych. Wciąż znajdują się chętni, aby mieć koszulkę z napisem "Przeżyłem jazdę na najniebezpieczniejszej drodze świata". Mimo że widok z trasy zapiera dech w piersiach, Yungas Road w Boliwii jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg świata i regularnie zbiera śmiertelne żniwo.

Jaka jest najniebezpieczniejsza droga? "Droga śmierci" w Boliwii

Droga Śmierci w La Paz w Boliwii to nazwa oficjalnie najniebezpieczniejszej drogi na świecie. Rozciąga się na około 61 km i łączy boliwijską stolicę La Paz z nisko położonym regionem Yungas w amazońskiej puszczy. Oficjalnie została nazwana najniebezpieczniejszą drogą świata w 1995 roku. Szacuje się, że co roku ginie na niej od 200 do 300 osób. W ostatnich latach stała się o wiele bezpieczniejsza, gdyż ruch został wstrzymany na wielu odcinkach drogi.

Gdzie znajdują się Yungas? Najbardziej niebezpieczna droga na świecie

Przez lata Droga śmierci była jedyną trasą między La Paz a regionem Yungas, co czyniło podróż przerażającą koniecznością zarówno dla mieszkańców, jak i podróżników. Droga została po raz pierwszy wykuta w zboczu góry w latach 30. XX wieku przez jeńców wojennych schwytanych w Paragwaju. Przez dziesięciolecia pozostawała jedną z niewielu tras z północnej Amazonii do stolicy. Kombinacja kilku czynników sprawia, że jest to jedna z najniebezpieczniejszych i najbardziej śmiercionośnych dróg na świecie.

