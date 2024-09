Zamontowanie gazu w samochodzie to jedno z najpopularniejszych rozwiązań minimalizacji kosztów paliwa. Obecnie wyróżniamy pięć generacji zasilania gazem. O doborze odpowiedniej instalacji decyduje typ układu zasilania benzyną, zastosowany w aucie. Montaż LPG rzeczywiście ma swoje zalety: im więcej kilometrów pokonujesz, tym więcej zaoszczędzisz. Możesz też dowolnie przełączać się z benzyny na gaz.

Czy przegląd instalacji gazowej w samochodzie jest obowiązkowy? Przepisy są jasne

Takie rozwiązanie ma też pewne wady, np. w wielu parkingach podziemnych wjazd pojazdem z instalacją gazową jest zabroniony. Przede wszystkim jednak musisz być przygotowany na wydatki. Badanie techniczne auta z instalacją gazową jest droższe od standardowego badania technicznego i jego koszt wynosi 162 zł. Jest to więc 64 zł więcej w porównaniu z autem na benzynę lub diesla.

Przegląd samochodu z LPG jest obowiązkowy i trzeba przeprowadzać go co rok. Do przeprowadzenia kontroli uprawnione są tylko stacje kontroli pojazdów oznaczone literką "c". Diagnosta sprawdza szczelność instalacji czujnikiem, weryfikuje okres homologacji butli oraz kontroluje, czy elementy instalacji gazowej są prawidłowo rozmieszczone i odpowiednio zamocowane.

Co trzeba zrobić po założeniu instalacji gazowej? Masz miesiąc na załatwienie formalności

Dopiero co zamontowałeś LPG w samochodzie? Masz 30 dni, żeby zgłosić się do wydziału komunikacji. Weź ze sobą świadectwo homologacji instalacji i rachunek za montaż. W dowodzie rejestracyjnym zostanie wtedy dokonany stosowny wpis oraz zaktualizowany nowy termin badania technicznego (rok po montażu instalacji gazowej). Jeśli o tym zapomnisz, podczas kontroli drogowej policja może zabrać dowód rejestracyjny. Dodatkowo auto nie przejdzie przeglądu, gdy diagnosta zobaczy, że instalacja LPG nie została zarejestrowana. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.