Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu czekają nas jeszcze gorące, jeśli i nie upalne dni. To właśnie z tego względu niektórzy kierowcy cały czas wożą ze sobą ręczniki i nie mają oporów, by kłaść je na desce rozdzielczej. Ale co to tak właściwie daje? Okazuje się, że niepozorny trik ma bardzo duże znaczenie, które warto poznać.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy samochody elektryczne na pewno mają sens w Polsce? [AUTOPROMOCJA]

Po co ręcznik na desce rozdzielczej? Spróbuj raz, a będziesz go kłaść tam już zawsze

Praktycznie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przebywanie przez długi czas wśród silnych promieni słonecznych może prowadzić do uszkodzeń skóry. Nie każdy jednak wie, że podobnie dzieje się również w przypadku desek rozdzielczych w samochodzie. Ze względu na materiał i nierzadko czarny kolor, szybko się nagrzewają, co skutkuje niszczeniem materiału.

Trik zyskuje na popularności w Polsce, ale znany jest również i stosowany w krajach cieplejszych, takich jak Włochy czy Hiszpania. Wystarczy, że weźmiesz z domu ręcznik i położysz go na desce rozdzielczej. Sprawdzi się też zwykły karton ze sklepu lub folia aluminiowa położona błyszczącą stroną do góry. Działanie ochroni powierzchnię przed promieniami i problem z głowy. To jedna z najlepszych alternatyw dla specjalnych pokrowców.

Połóż ręcznik na desce rozdzielczej. Po co? fot. archiwum prywatne

Jak dbać o auto w środku? Wykładanie ręcznika na desce to nie wszystko

Często bywa, że samochód jest naszą wizytówką, co oznacza, że powinniśmy zadbać o niego nie tylko na zewnątrz, lecz także w środku. Na co konkretnie warto zwrócić uwagę? Dzięki prostym działaniom powodów do wstydu nie będzie, gdy zdarzy się, że będziesz kogoś podwozić.

Postaw na odkurzanie. Podłogę, tylne i przednie siedzenia, a także bagażnik traktuj odkurzaczem regularnie, na przykład raz w tygodniu. Warto w tym celu zaopatrzyć się w odkurzacz z cienką nasadką.

Podłogę, tylne i przednie siedzenia, a także bagażnik traktuj odkurzaczem regularnie, na przykład raz w tygodniu. Warto w tym celu zaopatrzyć się w odkurzacz z cienką nasadką. Czyść szyby. Przecieraj je regularnie specjalnie do tego przeznaczonymi ściereczkami lub kup myjkę parową, która świetnie się do tego sprawdzi. Nie zapomnij, tylko by na koniec wytrzeć szyby do sucha.

Przecieraj je regularnie specjalnie do tego przeznaczonymi ściereczkami lub kup myjkę parową, która świetnie się do tego sprawdzi. Nie zapomnij, tylko by na koniec wytrzeć szyby do sucha. Wybierz przyjemny zapach. Możesz zdecydować się na specjalny sprej, zawieszki lub domowe zapachy.

Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.