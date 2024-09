Nie tylko A2 i Zakopianka. Oto trasy, z których możemy już korzystać. Łącznie 76 km

Nowe drogi w Polsce. Wakacje okazały się owocne

Już na samym starcie wakacji, dokładnie 2 lipca, drogowcy oddali do użytku 6 km przebudowanej drogi ekspresowej S1 na Śląsku, a dokładnie odcinek pomiędzy węzłami Podwarpie i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Następnie, już z końcem miesiąca, zakończona została budowa S3 na Dolnym Śląsku. Kierowcy zyskali dwujezdniową drogą ekspresową pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ, która odznacza się dwoma tunelami o długości kolejno ok. 2,3 km (obiekt TS-26) oraz ok. 320 m (TS-32). To także ostatni fragment trasy w województwie dolnośląskim. Kierowcy mają już do swojej dyspozycji łącznie 436 km drogi ekspresowej S3.

8 sierpnia zyskaliśmy pierwszy z trzech odcinków A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Chodzi o trasę od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe, będącej częścią przyszłej południowej autostradowej obwodnicy miasta. Pięć dni później kierowcy otrzymali kolejne trasy, tym razem w woj. warmińsko-mazurskim. Mowa o 13-kilometrowym odcinku ekspresówki S16 Borki Wielkie – Mrągowo, a także ok. 3 km jednojezdniowej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK16 i DK59.

Sierpień bogaty w inauguracje nowych tras

Końcówka sierpnia okazała się niezwykle owocna. 23 sierpnia drogowa mapa polski powiększyła się o 3-kilometrową obwodnicę Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 (woj. wielkopolskie), a już trzy dni później otwarto 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem a Szczepanowicami (woj. małopolskie). Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej z Krakowa (dokładnie od Widomej) do Warszawy. A propos stolicy, 29 sierpnia drogowcy po raz kolejny rozszerzyli autostradę A2, otwierając 8,5-kilometrowy odcinek biegnący od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki. Dzięki niemu A2 ma już ponad 500 km długości!

Wisienką na wakacyjnym drogowym torcie było otwarcie kolejnego odcinka nowej Zakopianki. Już od zeszłego piątku (30 sierpnia) kierowcy mogą korzystać z dwujezdniowej drogi między Rdzawką a Nowym Targiem. Trasa została jednak udostępniona tylko na zasadzie przejezdności - cała inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Drogowcy nadal wykonują niezbędne prace wykończeniowe, przez co obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Kolejne trasy już wkrótce

Warto zaznaczyć, że podczas wakacji drogowcy podpisali kolejne kontrakty na budowę nowych dróg o łącznej długości 180 km! W ramach 13 umów o sumarycznej wartości ponad 6,2 mld zł, powstaną: