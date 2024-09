W zależności od miasta, czy nawet dzielnicy, przyciski na przejściach dla pieszych mogą się od siebie nieznacznie różnić. Niemniej zawsze mają rzucający się w oczy, żółty kolor i znajdziemy je na słupach lub latarniach. Poza głównym panelem zostały też wyposażone w dodatkowy guzik, a nierzadko także wypukłe kropeczki. Po co?

Po co są przyciski dla przejściach dla pieszych? Ich zadanie jest proste

Działanie przycisków zlokalizowanych przy przejściach dla pieszych jest naprawdę proste. Co do zasady, gdy chcesz przejść nad drugą stronę ulicy, po prostu go przyciskasz, a przy najbliższej możliwej okazji pojawia się zielone światło. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, gdzie ruch pieszych jest stosunkowo niewielki, tak więc automatyczne przełączanie świateł nie ma sensu, gdyż może zaważyć o braku przepustowości jezdni. A jeśli pojawia się konieczność skorzystania - klikasz, czekasz chwilę i przechodzisz. To również ułatwienie dla samych niezmotoryzowanych, gdyż w teorii nie muszą czekać aż cała "kolejka" minie.

Po co są przyciski na przejściach dla pieszych? Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Czy przyciski na światłach coś dają? Wiele z nich ma ukrytą funkcję

Jednak główny panel służący do sygnalizowania, że czekamy na zielone światło, to niejedyna funkcja urządzenia. Wiele z nich wyposażonych jest w dodatkowy guzik, który możemy znaleźć od spodu. Działa on w ten sam sposób, ale jego umiejscowienie sprawia, że osoby niewidome mogą go znaleźć bez większych problemów. Oprócz tego, po wciśnięciu i zmiany światła na zielone przycisk zaczyna wibrować, co sprawia, że wiadomo kiedy można bezpiecznie przejść przez ulicę. Opcja ta działa niezależnie od tego, czy urządzenie jest wyposażone w emiter dźwięku, czy nie.

Widzisz taki wzorek na przycisku? Ułatwia korzystanie z przejścia

Ostatnią ukrytą funkcja przycisku jest fakt, że na głównym panelu w wielu z nich możemy wyczuć wypukłe kropeczki. To nic innego, jak alfabet Braille'a, poprzez który opisany jest przebieg samego przejścia, np. w przypadku, kiedy przebiega przez niego wyspa. Na tej samej zasadzie działają wypukłe wzory na bokach urządzeń. W ten prosty sposób osoby niewidome mogą zawczasu się przygotować do ewentualnych niedogodności, a samo korzystanie z przejść jest dla nich znacznie łatwiejsze.